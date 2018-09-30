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América vs Chivas | Galería
Raúl Gudiño amargó la victoria del América en la última jugada del partido
Raúl Gudiño, el héroe en el Azteca
Matheus Uribe se acordó de Rusia 2018 al errar penal
Uribe el villano en el Azteca; falla penal al minuto 96
Andrés Ibargüen firmó un auténtico golazo
¡Atajadón son sabor a victoria! Gudiño evita la derrota de las Chivas
Águilas y ‘Rebaño Sagrado’ igualan 1-1 en el Azteca
Marchesín lamenta la falla de Matheus Uribe
¿ A quién le echará la culpa Miguel Herrera?
Alan Pulido aprovechó un jugadón de Josécarlos van Rankin
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Matheus Uribe se acordó de Rusia 2018 al errar penal
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Águilas y ‘Rebaño Sagrado’ igualan 1-1 en el Azteca
Marchesín lamenta la falla de Matheus Uribe
¿ A quién le echará la culpa Miguel Herrera?
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