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América vs Chivas | Galería

Raúl Gudiño amargó la victoria del América en la última jugada del partido

Por: Azteca Deportes

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Raúl Gudiño, el héroe en el Azteca

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Matheus Uribe se acordó de Rusia 2018 al errar penal

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Uribe el villano en el Azteca; falla penal al minuto 96

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Andrés Ibargüen firmó un auténtico golazo

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¡Atajadón son sabor a victoria! Gudiño evita la derrota de las Chivas

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Águilas y ‘Rebaño Sagrado’ igualan 1-1 en el Azteca

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Marchesín lamenta la falla de Matheus Uribe

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¿ A quién le echará la culpa Miguel Herrera?

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Alan Pulido aprovechó un jugadón de Josécarlos van Rankin

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Raúl Gudiño, el héroe en el Azteca

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