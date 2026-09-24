México vs Perú: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la fecha FIFA 2026, a través de TV Azteca?
La Selección de México se mide vs Perú en partido correspondiente a la segunda fecha de la FIFA de septiembre 2026; éste será uno de los primeros retos de Rafa Márquez como DT del cuadro azteca
¡Llegó el día! México se mide vs Perú en el que será uno de los primeros partidos de Rafa Márquez como DT del Seleccionado Azteca. No te pierdas este partido en VIVO y GRATIS, a través de todas las plataformas de Azteca Deportes.