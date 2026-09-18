¡Triunfo bravo! FC Juárez consigue sus primeros puntos en el Clausura 2026
Los Bravos de Juárez venció por 2-0 a los Tigres de Víctor Manuel Vucetich y después de nueve jornadas disputadas, el equipo sumó sus primeros puntos.
No hay mal que dure 100 años, los Bravos de Juárez consiguieron su primer triunfo en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y lo hicieron de manera contundente ante los Tigres UANL. Doblete de Óscar Estupiñán para sellar la victoria en el Estadio Olímpico Benito Juárez y darle un respiro a la directiva de Juárez. Con este resultado, el cuadro chihuahuense ya tiene tres puntos, mientras que, los felinos miran para arriba la zona de liguilla con siete puntos.