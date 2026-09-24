Tigres vs Puebla: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX por TV Azteca?

¡Llegó el día! Tigres se mide vs Puebla en partido de la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, un partido en el que ambos buscan los tres putos que los ayude a escalar posiciones y meterse en puestos de Liguilla. ¡Síguelo en VIVO y GRATIS a través de Azteca Deportes!