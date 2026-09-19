RESUMEN | La Franja del Puebla y los Potros de Hierro del Atlante nos regalaron partidazo en el Cuauhtémoc
El equipo de Gerardo Espinoza rescató un punto ante el Atlante de Miguel Herrera en un duelo de poder a poder entre dos equipos que aspiran a liguilla.
El Estadio Cuauhtémoc fue testigo de un encontronazo entre dos clubes históricos del futbol mexicano que aspiran a la liguilla del Torneo Apertura 2026. La Franja del Puebla y el Atlante empataron a un gol en partido correspondiente a la jornada 9 del certamen mexicano y con este resultado, el equipo dirigido por Gerardo Espinoza dormirá en zona de liguilla, mientras que, el ‘Piojo’ y compañía se quedaron en la décima quinta posición.