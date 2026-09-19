RESUMEN | La Franja del Puebla y los Potros de Hierro del Atlante nos regalaron partidazo en el Cuauhtémoc

El Estadio Cuauhtémoc fue testigo de un encontronazo entre dos clubes históricos del futbol mexicano que aspiran a la liguilla del Torneo Apertura 2026. La Franja del Puebla y el Atlante empataron a un gol en partido correspondiente a la jornada 9 del certamen mexicano y con este resultado, el equipo dirigido por Gerardo Espinoza dormirá en zona de liguilla, mientras que, el ‘Piojo’ y compañía se quedaron en la décima quinta posición.