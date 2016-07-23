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Bellezas de la Jornada 3

Estas son las bellezas de la jornada 3 de la Liga MX

Por: Gibrán Kazen

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Las chicas se presentan en el primer juego entre Veracruz y Santos

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El estadio Luis “Pirata” Fuente se deleita con las bellezas

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El deleite nos lleva en esta jornada 2 las bellezas

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La belleza azul también nos sorprendió en su apoyo a los cementeros

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El Estadio Caliente no podía quedarse atrás en su apoyo hacia Xolos

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Esas sonrisas que cautiva a los aficionados

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No cabe duda que las bellezas nos dejan con la boca abierta

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El estilo rubio no podioa faltar en esta jornada

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Las miradas que hipnotizan a los aficionados

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Las bellezas no pueden pasar desapercibidas en el campo

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Las felinas también nos impresionaron en Monterrey

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Las felinas no se podían quedar atrás

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Las chicas se presentan en el primer juego entre Veracruz y Santos

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El estadio Luis “Pirata” Fuente se deleita con las bellezas

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El deleite nos lleva en esta jornada 2 las bellezas

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La belleza azul también nos sorprendió en su apoyo a los cementeros

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El Estadio Caliente no podía quedarse atrás en su apoyo hacia Xolos

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Esas sonrisas que cautiva a los aficionados

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No cabe duda que las bellezas nos dejan con la boca abierta

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El estilo rubio no podioa faltar en esta jornada

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Las miradas que hipnotizan a los aficionados

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Las bellezas no pueden pasar desapercibidas en el campo

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Las felinas también nos impresionaron en Monterrey

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Las felinas no se podían quedar atrás

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