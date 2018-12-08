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Cruz Azul 1-0 Rayados
La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Monterrey
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados
Omar Martinez/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados
Javier Ramirez/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados
Javier Ramirez/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados
Javier Ramirez/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados
Omar Martinez/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados
Adrian Macias/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados
Omar Martinez/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados
Javier Ramirez/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados
Javier Ramirez/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados
Javier Ramirez/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados
Omar Martinez/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados
Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados
Adrian Macias/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados