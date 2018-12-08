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Cruz Azul 1-0 Rayados

La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Monterrey

Por: Azteca Deportes

KAL|1_nrpp1zb5

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados

KAL|1_j9gj37ch

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados

KAL|1_64t26cqd

Omar Martinez/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados

KAL|1_t858qnyj

Javier Ramirez/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados

KAL|1_hwm1ug1b

Javier Ramirez/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados

KAL|1_4ig3dpl1

Javier Ramirez/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados

KAL|1_zrjfm6mm

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados

KAL|1_l7v4euna

Omar Martinez/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados

KAL|1_9hgkc53d

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados

KAL|1_zufx0c5a

Adrian Macias/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados

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KAL|1_nrpp1zb5

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados

KAL|1_j9gj37ch

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados

KAL|1_64t26cqd

Omar Martinez/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados

KAL|1_t858qnyj

Javier Ramirez/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados

KAL|1_hwm1ug1b

Javier Ramirez/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados

KAL|1_4ig3dpl1

Javier Ramirez/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados

KAL|1_zrjfm6mm

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados

KAL|1_l7v4euna

Omar Martinez/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados

KAL|1_9hgkc53d

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados

KAL|1_zufx0c5a

Adrian Macias/MEXSPORT | La Máquina consiguió su pase a la Gran Final del Apertura 2018 tras vencer por la mínima a Rayados

KAL|1_nrpp1zb5
KAL|1_j9gj37ch
KAL|1_64t26cqd
KAL|1_t858qnyj
KAL|1_hwm1ug1b
KAL|1_4ig3dpl1
KAL|1_zrjfm6mm
KAL|1_l7v4euna
KAL|1_9hgkc53d
KAL|1_zufx0c5a

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