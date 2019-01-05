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GALERÍA | Atlas suma de a tres en su visita a Querétaro

Los Rojinegros del Atlas derrotaron a Gallos en la Corregidora en su primer duelo del Clausura 2019.

Por: Azteca Deportes

KAL|0_7gtd8wj1

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_khfay55f

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_gnjohq77

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_ibfdpofq

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_5oijsbg6

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_yau4zhf4

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_zzvwkmrk

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

/
KAL|0_7gtd8wj1

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_khfay55f

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_gnjohq77

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_ibfdpofq

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_5oijsbg6

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_yau4zhf4

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_zzvwkmrk

Omar Martinez/MEXSPORT | Galería

KAL|0_7gtd8wj1
KAL|0_khfay55f
KAL|0_gnjohq77
KAL|0_ibfdpofq
KAL|0_5oijsbg6
KAL|0_yau4zhf4
KAL|0_zzvwkmrk

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