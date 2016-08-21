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Galeria de la Jornada 6

Estos fueron los mejores momentos de la jornada 6

Por: Carlos Gorozpe

KAL|0_qlh6q0fk

América sacó un importante empate en el Cuauhtémoc

KAL|0_vihoasyt

Las tarjetas de amonestación se hicieron presentes

KAL|0_zd6kogky

Con un escandaloso marcador, Pumas se llevo la victoria en CU

KAL|0_1qxzww7c

Los aficionados quedaron afónicos con tantos goles entre Pumas y Monterrey

KAL|0_dpqzxr3o

El clásico tapatío se vivió con gran intensidad

KAL|0_hmcd6nqk

Al final terminaron repartiendo puntos en Guadalajara

KAL|0_ilfarlhh

Las hazañas no se hicieron esperar en esta jornada

KAL|0_0z1jr3mm

Los ‘Rayos’ siguen sin ganar en el Apertura 2016

KAL|0_idicpkb0

Toluca y Veracruz se encargaron de abrir la jornada 6

KAL|0_yxscebjo

Con buenos goles Tiburones y Diablos nos sorprendieron

KAL|0_7h3281rh

Cruz Azul y Santos tuvieron otro enfrentamiento fuerte

KAL|0_kmufb067

Los celestes consiguieron su primera victoria

KAL|0_i5jsah58

Tigres y Tuzos también se vieron las cara en un duelo con bastantes goles

KAL|0_05mc64l8

Gignac se despachó con varios goles en esta jornada

KAL|0_6eqji77p

Jaguares fue uno de los rivales complicados a vencer

KAL|0_psgshqs7

Monarcas marcó el buen momento que vive en este Apertura 2016

KAL|0_aypu3172

También el duelo entre Leones y Gallos hubo intensidad

KAL|0_p4rehlbm

Los Leones lograron sumar de a tres puntos

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América sacó un importante empate en el Cuauhtémoc

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Las tarjetas de amonestación se hicieron presentes

KAL|0_zd6kogky

Con un escandaloso marcador, Pumas se llevo la victoria en CU

KAL|0_1qxzww7c

Los aficionados quedaron afónicos con tantos goles entre Pumas y Monterrey

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El clásico tapatío se vivió con gran intensidad

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Al final terminaron repartiendo puntos en Guadalajara

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Las hazañas no se hicieron esperar en esta jornada

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Los ‘Rayos’ siguen sin ganar en el Apertura 2016

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Toluca y Veracruz se encargaron de abrir la jornada 6

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Con buenos goles Tiburones y Diablos nos sorprendieron

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Cruz Azul y Santos tuvieron otro enfrentamiento fuerte

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Los celestes consiguieron su primera victoria

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Tigres y Tuzos también se vieron las cara en un duelo con bastantes goles

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Gignac se despachó con varios goles en esta jornada

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Jaguares fue uno de los rivales complicados a vencer

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Monarcas marcó el buen momento que vive en este Apertura 2016

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También el duelo entre Leones y Gallos hubo intensidad

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Los Leones lograron sumar de a tres puntos

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