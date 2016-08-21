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Galeria de la Jornada 6
Estos fueron los mejores momentos de la jornada 6
América sacó un importante empate en el Cuauhtémoc
Las tarjetas de amonestación se hicieron presentes
Con un escandaloso marcador, Pumas se llevo la victoria en CU
Los aficionados quedaron afónicos con tantos goles entre Pumas y Monterrey
El clásico tapatío se vivió con gran intensidad
Al final terminaron repartiendo puntos en Guadalajara
Las hazañas no se hicieron esperar en esta jornada
Los ‘Rayos’ siguen sin ganar en el Apertura 2016
Toluca y Veracruz se encargaron de abrir la jornada 6
Con buenos goles Tiburones y Diablos nos sorprendieron
Cruz Azul y Santos tuvieron otro enfrentamiento fuerte
Los celestes consiguieron su primera victoria
Tigres y Tuzos también se vieron las cara en un duelo con bastantes goles
Gignac se despachó con varios goles en esta jornada
Jaguares fue uno de los rivales complicados a vencer
Monarcas marcó el buen momento que vive en este Apertura 2016
También el duelo entre Leones y Gallos hubo intensidad
Los Leones lograron sumar de a tres puntos
América sacó un importante empate en el Cuauhtémoc
Las tarjetas de amonestación se hicieron presentes
Con un escandaloso marcador, Pumas se llevo la victoria en CU
Los aficionados quedaron afónicos con tantos goles entre Pumas y Monterrey
El clásico tapatío se vivió con gran intensidad
Al final terminaron repartiendo puntos en Guadalajara
Las hazañas no se hicieron esperar en esta jornada
Los ‘Rayos’ siguen sin ganar en el Apertura 2016
Toluca y Veracruz se encargaron de abrir la jornada 6
Con buenos goles Tiburones y Diablos nos sorprendieron
Cruz Azul y Santos tuvieron otro enfrentamiento fuerte
Los celestes consiguieron su primera victoria
Tigres y Tuzos también se vieron las cara en un duelo con bastantes goles
Gignac se despachó con varios goles en esta jornada
Jaguares fue uno de los rivales complicados a vencer
Monarcas marcó el buen momento que vive en este Apertura 2016
También el duelo entre Leones y Gallos hubo intensidad
Los Leones lograron sumar de a tres puntos