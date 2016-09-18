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Galeria de la Jornada 9

Galeria de la Jornada 9

Por: Azteca Deportes

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La jornada arranco con el duelo entre Veracruz y Monarcas

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Con doblete de Ruidiaz, Monarcas consigue el triunfo en el Luis ‘Pirata’ Fuente

KAL|0_ord76u0v

Toluca y Chivas se vieron las caras en esta jornada

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Alan Pulido se estreno con las Chivas con su primer gol en la liga

KAL|0_hjtj8y3x

Querétaro supo defender su casa en el Estadio Corregidora

KAL|0_kl42for5

La crisis en Monterrey empieza a notarse con cada derrota acumulada

KAL|0_0315o5la

Atlas y Necaxa no se hicieron daño en esta jornada

KAL|0_8z13z739

Hubo intensidad en el Estadio Jalisco, sin embargo el gol no apareció

KAL|0_veigx1au

Tuzos y Xolos jugaron un partido de alto voltaje

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Al final del encuentro el Pachuca y los Xolos repartieron puntos

KAL|0_ahxh5shf

Cruz Azul llegó presionado en el juego ante Jaguares debido a su resultado negativo la semana pasada

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Al final los ‘celestes’ pudieron llevarse la victoria y tranquilidad por el momento a casa

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El León logra sacar un resultado importante en el Estadio Azteca llevandose la victoria.

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América llegó a su segunda derrota en casa de manera consecutiva

KAL|0_d251ht7c

Santos y Pumas se encargaron de cerrar esta fecha número 9

KAL|0_2908x2ep

Pumas sigue sin poder ganar de visitante en este Apertura 2016

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La jornada arranco con el duelo entre Veracruz y Monarcas

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Con doblete de Ruidiaz, Monarcas consigue el triunfo en el Luis ‘Pirata’ Fuente

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Toluca y Chivas se vieron las caras en esta jornada

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Alan Pulido se estreno con las Chivas con su primer gol en la liga

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Querétaro supo defender su casa en el Estadio Corregidora

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La crisis en Monterrey empieza a notarse con cada derrota acumulada

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Atlas y Necaxa no se hicieron daño en esta jornada

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Hubo intensidad en el Estadio Jalisco, sin embargo el gol no apareció

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Tuzos y Xolos jugaron un partido de alto voltaje

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Al final del encuentro el Pachuca y los Xolos repartieron puntos

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Cruz Azul llegó presionado en el juego ante Jaguares debido a su resultado negativo la semana pasada

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Al final los ‘celestes’ pudieron llevarse la victoria y tranquilidad por el momento a casa

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El León logra sacar un resultado importante en el Estadio Azteca llevandose la victoria.

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América llegó a su segunda derrota en casa de manera consecutiva

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Santos y Pumas se encargaron de cerrar esta fecha número 9

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Pumas sigue sin poder ganar de visitante en este Apertura 2016

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