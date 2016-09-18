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Galeria de la Jornada 9
Galeria de la Jornada 9
La jornada arranco con el duelo entre Veracruz y Monarcas
Con doblete de Ruidiaz, Monarcas consigue el triunfo en el Luis ‘Pirata’ Fuente
Toluca y Chivas se vieron las caras en esta jornada
Alan Pulido se estreno con las Chivas con su primer gol en la liga
Querétaro supo defender su casa en el Estadio Corregidora
La crisis en Monterrey empieza a notarse con cada derrota acumulada
Atlas y Necaxa no se hicieron daño en esta jornada
Hubo intensidad en el Estadio Jalisco, sin embargo el gol no apareció
Tuzos y Xolos jugaron un partido de alto voltaje
Al final del encuentro el Pachuca y los Xolos repartieron puntos
Cruz Azul llegó presionado en el juego ante Jaguares debido a su resultado negativo la semana pasada
Al final los ‘celestes’ pudieron llevarse la victoria y tranquilidad por el momento a casa
El León logra sacar un resultado importante en el Estadio Azteca llevandose la victoria.
América llegó a su segunda derrota en casa de manera consecutiva
Santos y Pumas se encargaron de cerrar esta fecha número 9
Pumas sigue sin poder ganar de visitante en este Apertura 2016
La jornada arranco con el duelo entre Veracruz y Monarcas
Con doblete de Ruidiaz, Monarcas consigue el triunfo en el Luis ‘Pirata’ Fuente
Toluca y Chivas se vieron las caras en esta jornada
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Querétaro supo defender su casa en el Estadio Corregidora
La crisis en Monterrey empieza a notarse con cada derrota acumulada
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Hubo intensidad en el Estadio Jalisco, sin embargo el gol no apareció
Tuzos y Xolos jugaron un partido de alto voltaje
Al final del encuentro el Pachuca y los Xolos repartieron puntos
Cruz Azul llegó presionado en el juego ante Jaguares debido a su resultado negativo la semana pasada
Al final los ‘celestes’ pudieron llevarse la victoria y tranquilidad por el momento a casa
El León logra sacar un resultado importante en el Estadio Azteca llevandose la victoria.
América llegó a su segunda derrota en casa de manera consecutiva
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Pumas sigue sin poder ganar de visitante en este Apertura 2016