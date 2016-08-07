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Galería Jornada 4 Apertura 2016
Mira las mejores imágenes que dejó la Jornada 4 del Apertura 2016
Mira las mejores imágenes que dejó la Jornada 4 del Apertura 2016
Dayro Moreno
Monarcas
Monarcas derrotó 3-2 a Atlas
León 0-3 Monterrey
Funes Mori anotó tres goles ante León
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Tigres vs Jaguares
Gignac le dio el triunfo a Tigres ante Jaguares
Necaxa vs Pumas
Necaxa y Pumas empataron 2-2 en Aguascalientes
Silvio Romero
América vino de atrás y derrotó 4-2 a Veracruz en el puerto jarocho
Toluca vs Pachuca
Toluca le quitó el invicto a los Tuzos
Chivas vs Querétaro
Chivas y Querétaro empataron sin goles
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