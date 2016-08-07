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Galería Jornada 4 Apertura 2016

Mira las mejores imágenes que dejó la Jornada 4 del Apertura 2016

Por: Erick Calderon

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Mira las mejores imágenes que dejó la Jornada 4 del Apertura 2016

KAL|0_eijr3ht3

Dayro Moreno

KAL|0_itmzngb1

Monarcas

KAL|0_6e76rot1

Monarcas derrotó 3-2 a Atlas

KAL|0_wpoxmorj

León 0-3 Monterrey

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Funes Mori anotó tres goles ante León

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Mira las mejores imágenes que dejó la Jornada 4 del Apertura 2016

KAL|0_029cuhdm

Mira las mejores imágenes que dejó la Jornada 4 del Apertura 2016

KAL|0_ba5hhwui

Tigres vs Jaguares

KAL|0_b4k23dml

Gignac le dio el triunfo a Tigres ante Jaguares

KAL|0_aocuos45

Necaxa vs Pumas

KAL|0_38asmqn9

Necaxa y Pumas empataron 2-2 en Aguascalientes

KAL|0_q2gn6c9r

Silvio Romero

KAL|0_mtp87lmb

América vino de atrás y derrotó 4-2 a Veracruz en el puerto jarocho

KAL|0_qmardjb2

Toluca vs Pachuca

KAL|0_s0implqb

Toluca le quitó el invicto a los Tuzos

KAL|0_8n0so0ii

Chivas vs Querétaro

KAL|0_16e6grr3

Chivas y Querétaro empataron sin goles

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Dayro Moreno

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Monarcas

KAL|0_6e76rot1

Monarcas derrotó 3-2 a Atlas

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León 0-3 Monterrey

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Funes Mori anotó tres goles ante León

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Gignac le dio el triunfo a Tigres ante Jaguares

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Necaxa vs Pumas

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Necaxa y Pumas empataron 2-2 en Aguascalientes

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América vino de atrás y derrotó 4-2 a Veracruz en el puerto jarocho

KAL|0_qmardjb2

Toluca vs Pachuca

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Toluca le quitó el invicto a los Tuzos

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Chivas vs Querétaro

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Chivas y Querétaro empataron sin goles

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KAL|0_6e76rot1
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