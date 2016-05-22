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Galería: Pachuca vence 3-2 global León y avanza a la final del Clausura 2016

Aquí las mejores imágenes de la semifinal de vuelta entre Pachuca y León

Por: Erick Calderon

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ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Murillo se convirtió en el mejor hombre en defensa de los Tuzos

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ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Franco Jara y Rodolfo Pizarro comandaron el ataque de Pachuca

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ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Franco Jara remató de manera espectacular

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JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT | Elías Hernández marcó un golazo que le dio vida a León

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OMAR MARTINEZ/MEXSPORT | A sus 43 años, Óscar ‘Conejo’ Pérez disputará otra final, ahora, ante Monterrey

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OMAR MARTINEZ/MEXSPORT | Hirving Lozano marcó el segundo gol del Pachuca en el cierre del partido

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ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Un desafortunado autogol de León abrió el marcador a favor de Pachuca

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