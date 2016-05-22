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Galería: Pachuca vence 3-2 global León y avanza a la final del Clausura 2016
Aquí las mejores imágenes de la semifinal de vuelta entre Pachuca y León
ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Murillo se convirtió en el mejor hombre en defensa de los Tuzos
ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Franco Jara y Rodolfo Pizarro comandaron el ataque de Pachuca
ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Franco Jara remató de manera espectacular
JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT | Elías Hernández marcó un golazo que le dio vida a León
OMAR MARTINEZ/MEXSPORT | A sus 43 años, Óscar ‘Conejo’ Pérez disputará otra final, ahora, ante Monterrey
OMAR MARTINEZ/MEXSPORT | Hirving Lozano marcó el segundo gol del Pachuca en el cierre del partido
ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Un desafortunado autogol de León abrió el marcador a favor de Pachuca
ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Murillo se convirtió en el mejor hombre en defensa de los Tuzos
ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Franco Jara y Rodolfo Pizarro comandaron el ataque de Pachuca
ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Franco Jara remató de manera espectacular
JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT | Elías Hernández marcó un golazo que le dio vida a León
OMAR MARTINEZ/MEXSPORT | A sus 43 años, Óscar ‘Conejo’ Pérez disputará otra final, ahora, ante Monterrey
OMAR MARTINEZ/MEXSPORT | Hirving Lozano marcó el segundo gol del Pachuca en el cierre del partido
ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Un desafortunado autogol de León abrió el marcador a favor de Pachuca