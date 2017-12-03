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Las bellezas de las semifinales
En la fase final de la Liga MX, también hay bellezas. Disfruta esta galería
JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | En la fase final de la Liga MX, también hay bellezas. Disfruta esta galería
OMAR MARTINEZ/MEXSPORT | En la fase final de la Liga MX, también hay bellezas. Disfruta esta galería
TONY GARCIA/MEXSPORT | En la fase final de la Liga MX, también hay bellezas. Disfruta esta galería
TONY GARCIA/MEXSPORT | En la fase final de la Liga MX, también hay bellezas. Disfruta esta galería
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