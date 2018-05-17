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Las leyendas de Santos Laguna
#Galería Los jugadores que marcaron una época con el equipo de La Comarca Lagunera
JARED BORGETTI 2001/MEXSPORT | Jared Borgetti marcó un total de 205 goles con el club lagunero
VICTOR STRAFFON/MEXSPORT | El ‘Pony’ Ruiz fue uno de los extremos más desequilibrantes en la década de los 90
David Leah/MEXSPORT | Héctor Altamirano fue un mediocampista férreo en Santos
OSWALDO SANCHEZ 2007/MEXSPORT | Oswaldo Sánchez llegó para salvar a Santos y al final logró dos títulos de Liga con los laguneros
Omar Martinez/MEXSPORT DIGITAL | El ‘Grande’ Martínez fue un ícono en la institución Lagunera
David Leah/MEXSPORT | Ramón Ramírez tuvo cuatro años fructíferos en Santos y dio el salto para jugar en Chivas
Martin Venegas/MEXSPORT | El ‘Cabeza de Marro’ fue campeón con Santos en el Invierno 96
OSCAR WONG/MEXSPORT | El ‘Chucho’ Benítez fue campeón con Santos en 2008 y dio el paso a un club grande como el América
JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Juan Pablo Rodríguez logró dos títulos de liga y uno de copa con Santos
David Leah/MEXSPORT | El ‘Turco’ Apud brilló dos años con Santos
MARTIN VENEGAS/MEXSPORT | Jéctor Adomaitis fue campeón con Santos en 1996 y luego salió para repetir el título pero con Cruz Azul en el Invierno 97
MEXSPORT/MEXSPORT | Daniel Ludueña llegó a Santos proveniente de Tecos para evitar el descenso y fue campeón en Torreón en 2008 y 2012
LUIS MONROY/MEXSPORT | Tras lograr dos campeonatos con Santos y brillar en la Comarca, el ‘Cepillo’ logró su traspaso al América
JARED BORGETTI 2001/MEXSPORT | Jared Borgetti marcó un total de 205 goles con el club lagunero
VICTOR STRAFFON/MEXSPORT | El ‘Pony’ Ruiz fue uno de los extremos más desequilibrantes en la década de los 90
David Leah/MEXSPORT | Héctor Altamirano fue un mediocampista férreo en Santos
OSWALDO SANCHEZ 2007/MEXSPORT | Oswaldo Sánchez llegó para salvar a Santos y al final logró dos títulos de Liga con los laguneros
Omar Martinez/MEXSPORT DIGITAL | El ‘Grande’ Martínez fue un ícono en la institución Lagunera
David Leah/MEXSPORT | Ramón Ramírez tuvo cuatro años fructíferos en Santos y dio el salto para jugar en Chivas
Martin Venegas/MEXSPORT | El ‘Cabeza de Marro’ fue campeón con Santos en el Invierno 96
OSCAR WONG/MEXSPORT | El ‘Chucho’ Benítez fue campeón con Santos en 2008 y dio el paso a un club grande como el América
JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Juan Pablo Rodríguez logró dos títulos de liga y uno de copa con Santos
David Leah/MEXSPORT | El ‘Turco’ Apud brilló dos años con Santos
MARTIN VENEGAS/MEXSPORT | Jéctor Adomaitis fue campeón con Santos en 1996 y luego salió para repetir el título pero con Cruz Azul en el Invierno 97
MEXSPORT/MEXSPORT | Daniel Ludueña llegó a Santos proveniente de Tecos para evitar el descenso y fue campeón en Torreón en 2008 y 2012
LUIS MONROY/MEXSPORT | Tras lograr dos campeonatos con Santos y brillar en la Comarca, el ‘Cepillo’ logró su traspaso al América