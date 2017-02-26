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Lo mejor de la jornada 8 de la Liga MX

Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

Por: Azteca Deportes

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OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha 8 en el futbol mexicano

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NOE GARCIA SANCHEZ/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_jgci0r9o

JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_sn7vhfxz

JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_dovp1a7e

NOE GARCIA SANCHEZ/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_n4iau8i4

OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_n5vtpx5f

DAVID LEAH/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_bwt022y6

ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_0b26j2en

CRISTIAN DE MARCHENA/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_g8hnn2qg

ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_vc431ebk

BERNARDO MALDONADO/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_q158soab

CRISTIAN DE MARCHENA/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_ogpuh68w

JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_7t9xo5xk

JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_zjl7jp87

OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_yrg10jo2

OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

/
KAL|1_p8digj27

OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha 8 en el futbol mexicano

KAL|1_a7afr4l0

NOE GARCIA SANCHEZ/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_jgci0r9o

JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_sn7vhfxz

JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_dovp1a7e

NOE GARCIA SANCHEZ/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_n4iau8i4

OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_n5vtpx5f

DAVID LEAH/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_bwt022y6

ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_0b26j2en

CRISTIAN DE MARCHENA/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_g8hnn2qg

ISAAC ORTIZ/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_vc431ebk

BERNARDO MALDONADO/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_q158soab

CRISTIAN DE MARCHENA/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_ogpuh68w

JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_7t9xo5xk

JORGE MARTINEZ/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_zjl7jp87

OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_yrg10jo2

OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT | Revive los momentos que dejó esta fecha en el futbol mexicano

KAL|1_p8digj27
KAL|1_a7afr4l0
KAL|1_jgci0r9o
KAL|1_sn7vhfxz
KAL|1_dovp1a7e
KAL|1_n4iau8i4
KAL|1_n5vtpx5f
KAL|1_bwt022y6
KAL|1_0b26j2en
KAL|1_g8hnn2qg
KAL|1_vc431ebk
KAL|1_q158soab
KAL|1_ogpuh68w
KAL|1_7t9xo5xk
KAL|1_zjl7jp87
KAL|1_yrg10jo2

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