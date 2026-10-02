Liga BBVA MX prepara a sus comisarios para responder ante emergencias en los estadios

La seguridad en los estadios volvió a ocupar un lugar central en la agenda de la Liga MX. Los comisarios de la Liga BBVA MXLiga BBVA MX, Liga Femenil BBVA y Liga BBVA Expansión MX participaron en un curso de actualización enfocado en la prevención y atención de emergencias durante los partidos.

La capacitación anual reunió a especialistas de LaLiga de España y de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, quienes compartieron protocolos y experiencias para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

El objetivo fue preparar a los comisarios para identificar oportunamente una emergencia, aplicar los procedimientos establecidos y coordinarse con clubes, autoridades y cuerpos de auxilio antes, durante y después de un encuentro.

Incendios, evacuaciones y rescates, entre los escenarios analizados

Durante las sesiones se revisaron distintos escenarios que pueden presentarse durante la operación de un partido, entre ellos incendios, accidentes, evacuaciones, situaciones de riesgo y búsqueda y rescate de personas.

La capacitación también contempló diferentes puntos del estadio. Los protocolos fueron analizados para situaciones que ocurran dentro del inmueble, en las inmediaciones del terreno de juego, los accesos, las áreas de circulación, el exterior y los distintos anillos de seguridad.

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La intención es que los comisarios puedan actuar como parte de una estructura coordinada y no solamente reaccionar ante una emergencia una vez que esta se presenta.

LaLiga y Protección Civil aportan experiencia

Carlos del Valle Alonso, director de Seguridad, Integridad y Emergencias de LaLiga, participó como ponente y compartió experiencias relacionadas con la gestión de la seguridad y la atención de emergencias en estadios de futbol.

Por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco participaron los segundos oficiales Juan Arturo García Tapia, Carlos Alberto González Ochoa y Adán Luna Estrella, además de los primeros oficiales Jaime Alberto Ascencio y Edgar Francisco Gámez Pérez.

Por la Liga MX estuvieron Héctor Canchola, director de Seguridad, Comisarios e Integridad, y Enrique Ramírez Ramírez, director de Comisarios.

La Liga MX señaló que este tipo de ejercicios forman parte de un proceso permanente de actualización y profesionalización de sus comisarios, con la intención de fortalecer la prevención, la coordinación y la respuesta durante los partidos.

La capacitación alcanza a las tres principales competencias organizadas por la Liga MX y busca establecer una preparación común frente a situaciones que puedan comprometer la seguridad de aficionados, futbolistas, cuerpos arbitrales y demás participantes de los encuentros.

