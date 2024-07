Gerardo Arteaga revela las verdaderas razones por las que volvió a la Liga BBVA MX

Gerardo Arteaga regresó a México para fichar por los Rayados de Monterrey en el inicio del torneo Clausura 2024 procedente del Genk de Bélgica, equipo en el que militó durante tres años y medio y se ganó un puesto en el cuadro titular.

El regreso del defensa al futbol mexicano fue criticado por considerar que dio un paso atrás en su carrera con apenas 25 años y la posibilidad de mantenerse en lo más alto del futbol europeo, pero su retorno estaría marcado por cuestiones ajenas al propio Arteaga.

Gerardo Arteaga revela los motivos por los que regresó a la Liga BBVA MX

El defensa, Gerardo Arteaga, formado en Santos Laguna, fue vendido al Genk en el verano del 2020 por cerca de 3.5 millones de dólares y se esperaba que pudiera dar el salto a una liga más competitiva; sin embargo, terminó volviendo a la Liga BBVA MX después de tres años y medio.

La carrera de Arteaga fue comparada con la del colombiano Daniel Muñoz por un usuario de X (antes Twitter), quien señaló que el cafetalero es actualmente jugador del Crystal Palace de la Premier League, mientras que el mexicano volvió a la Liga BBVA MX.

Ante esta comparativa, el defensa no se quedó callado y respondió asegurando que no estuvo en sus manos la posibilidad de continuar en Europa y por factores ajenos a él tuvo que volver a México.

“No dependió de mi. Opciones siempre las tuve, que no me hayan querido vender no fue mi culpa. Cuando no renové lo único que me quedaba era volver. Estoy tranquilo porque no quedó en mi y lo sé", sentenció Arteaga.

Los números de Gerardo Arteaga con Rayados

Gerardo Arteaga llegó a Rayados como refuerzo para el Clausura 2024 y desde su regreso a México disputó 23 partidos entre la Liga BBVA MX y la Copa de Campeones de la Concacaf marcando tres goles y contribuyendo con una asistencia para su equipos.

