Atlante presenta boleto de lotería por su aniversario 105

Los Potros de Hierro del Atlante, en compañía de la Lotería Nacional, dieron a conocer el boleto conmemorativo por el aniversario del equipo de la Ciudad de México, el cual cumplirá 105 años el próximo 18 de abril.

Emilio Escalante, propietario y presidente del Club Atlante, encabezó la ceremonia que se llevó acabo en el Estadio Ciudad de los Deportes y en donde también presumieron el uniforme especial por el cumpleaños del equipo.

“La verdad es que se vuelve a repetir, creo que somos de los pocos equipos y hay equipos que no lo han logrado y repetimos un billete de la lotería en los 100 y 105 años”, comentó el presidente de los ‘Azulgranas’ para Azteca Deportes.

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Así se vivió la develación de nuestro nuevo uniforme y el billete de lotería a cargo de nuestro Presidente Emilio Escalante y la Directora General de la Lotería Nacional Margarita González Saravia, esto en celebración a 105 años de los #PotrosdeHierro. 💪🏻🔵🔴#Atlante105Años pic.twitter.com/5PNkHYQOSF — Atlante F.C. (En Casa) 🏠 (@Atlante) April 7, 2021

Atlante tambalea en el repechaje:

El cierre del torneo Guard1anes 2021 de la Liga BBVA Expansión Mx, está a solo dos jornadas y el Atlante se encuentra en puestos de repechaje. Sin embargo, su camino se puede ver afectado si no ganan en estas últimas dos fechas, ya que los últimos lugares se están definiendo.

Los ‘Potros’ enfrentan este domingo a Pumas Tabasco y es fundamental sacar dividendos para seguir en la lucha por estar en la fase final. Su último partido será ante Venados de Mérida y de igual forma, el equipo de la península yucateca está luchando por la clasificación.

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¿Qué falta para regresar a Primera División?

Siete años han pasado desde que Atlante dejó el máximo circuito, tras perder ante Santos en aquel Clausura 2014 y desde entonces han jugado en la categoría de plata en dos sedes distintas.

El ‘Equipo del Pueblo’, primero estuvo en Cancún, donde fueron campeones en 2007, pero apenas el año pasado concretaron su mudanza a la Ciudad de México, gracias a la nueva administración que preside Emilio Escalante, el cual busca a toda costa que su equipo regrese a la primera división, sin embargo, todavía falta tiempo para ajustar el rumbo del equipo ‘Azulgrana’.

“Tenemos que pasar un tiempo y un proceso para que se tenga ascenso y descenso, entonces tenemos que esperar esa parte primeramente y creo que lo fundamental de esto es lo que se quiere de esta liga que es formar estructura. En ese sentido de algún acuerdo, alguna propuesta para llegar a primera división no es factible” comentó para Azteca Deportes el presidente atlantista.

