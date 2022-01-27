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Atlante vs Tapatío | Horario y dónde ver la Liga de Expansión

En duelo de la fecha 4, el equipo del Atlante buscará los puntos en casa para salir del fondo, pero deberá dar cuenta del competitivo Tapatío

Atlante Tapatío Liga de Expansión

Escrito por: Azteca Deportes

Este jueves, las emociones de la Liga de Expansión continúan, con un duelo que llama mucho la atención en esta fecha 4 del torneo, cuando el equipo del Atlante reciba al Tapatío en la cancha del Estadio Ciudad de Los Deportes de la Ciudad de México.

El encuentro lo podrás seguir en vivo desde las 8:55 PM, a través de aztecadeportes.com y nuestra aplicación, además de nuestra cuenta oficial de Facebook y Youtube.

La jornada 4, arrancó el pasado martes, con tres encuentros, en los que Tepatitlán empató a un gol ante Tlaxcala. Mérida igualó ante Pumas por marcador de dos goles, en tanto que Mineros derrotó por 1-0 al Cancún FC.

El miércoles se jugaron tres encuentros, donde Rayados venció en casa 2-0 a Alebrijes; la Jaiba Brava igualó a un tanto ante Dorados; Leones Negros fue apaleado por Correcaminos por 0-3 y los Cimarrones dieron cuenta de Atlético Morelia por un abultado 3-0.

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Atlante Tapatío Liga de Expansión

Atlante, por la necesidad de un triunfo en casa

Con el interesante choque entre Atlante y Tapatío, se cierra esta fecha, en la cual el local, pese a tener esa condición no saltará como favorito. Los Potros de Hierro, marchan en el décimo quinto sitio de la competencia apenas dos lugares arriba del sotanero, con tres partidos disputados, de los cuales tiene dos derrotas y un empate.

Contrasta lo que hasta el momento ha logrado el Tapatío, que es segundo del certamen, con 10 puntos, tres juegos ganados de tres y con una gran posibilidad de escalar a la cima si derrota al Atlante, pues el líder Morelia perdió ante Cimarrones.

Si el equipo de Jalisco busca ser el líder absoluto, este es el momento y en su visita al otrora Estadio Azul, podría lograrlo.

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Tapatío tiene hombres fuertes como Gabriel Martínez, Pavel Pérez y Paolo Yrizar, quienes amenazan con salir victoriosos en la Ciudad de México, en donde se entrenan desde el miércoles en las instalaciones de un reconocido hotel, previo al cotejo de la fecha 4.

Azteca Deportes transmitirá Atlante vs Tapatío

El choque que cierra esta jornada lo podrás disfrutar este jueves, desde las 8:55 por aztecadeportes.com, nuestra aplicación y nuestra cuenta oficial en Facebook y YouTube.

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