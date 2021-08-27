Atlético Morelia logra agónico triunfo ante Correcaminos

En duelo perteneciente a la jornada 5 del torneo Grita México A21 de la Liga BBVA Expansión, el Atlético Morelia se impuso 2-1 al Correcaminos con un gol en los últimos minutos del encuentro.

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Ganó el CANARIO, picó y picó bien 😎#LaHistoriaContinúa🟡🔴 pic.twitter.com/cHIDEOmUko — Club Atlético Morelia (@C_A_Morelia) August 27, 2021

El Atlético Morelia inició a tambor batiente con la intención de hacer pesar su localía y tuvo la primera oportunidad al minuto 10; sin embargo, el arquero Guillermo Pozos salió bien a achicar al estilo de Adolfo Ríos en sus mejores tiempos y evitó la caída de su marco.

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Corría el minuto 12 de la primera parte, cuando el árbitro central Vicente Reynoso marcó un penal por un recargón en el área de los Correcaminos, el cual un minuto después Martín Barragán lo capitalizó cobrándolo de gran forma, en la base del poste derecho del arquero Guillermo Pozos, quien fue engañado y se lanzó al lado contrario.

El partido se volvió un tanto ríspido y trabado en el medio campo; sin embargo, en los minutos finales, los visitantes inclinaron la cancha y en la última jugada del primer tiempo empataron el marcador de la mano de Diego Iván Pineda al rematar un tiro de esquina de forma poco ortodoxa pero efectiva para vencer a Santiago Ramírez.

Finalmente, cuando todo indicaba que el partido terminaría con un empate a un gol, Arturo Ledesma rompió la igual con un remate de cabeza en el tiempo de reposición, al 90+3 para mayor precisión.

Con este resultado, Atlético Morelia se colocó provisionalmente en el segundo puesto de la tabla general con 12 unidades, solo por debajo de los Dorados de Sinaloa que acumulan una más; sin embargo, en caso de que Tepatitlán y/o Pumas Tabasco derroten al Tapatío y a Celaya respectivamente, podrían desbancarlos.

Por su parte, los Correcaminos se quedaron con ocho puntos en el noveno peldaño, pero podrían descender si el Cancún FC derrota a Dorados.

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¿Qué sigue para Atlético Morelia y Correcaminos?

Tras el duelo de hoy, los Correcaminos recibirán en el estadio Marte R. Gómez a Tlaxcala el miércoles 1 de septiembre a las 21:05 (tiempo del centro de México); mientras que el Atlético Morelia descansará en la siguiente jornada y tendrá acción hasta la fecha 7, cuando reciban a los Cimarrones de Sonora el domingo 12 de septiembre a las 12:00 horas (tiempo del centro de México)

