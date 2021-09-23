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Atlético Morelia vs Alebrijes de Oaxaca en vivo | Liga BBVA Expansión MX

La afición volverá a las tribunas de estadio José María Morelos y Pavón para el enfrentamiento entre Atlético Morelia reciba a Los Alebrijes.

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Se juega la fecha 9 de Liga BBVA Expansión MX y Atlético de Morelia recibirá en casa a los Alebrijes de Oaxaca. Sigue el partido aquí.

Tras sacar la victoria en la fecha 8 por la mínima diferencia ante Venados de Yucatán, Atlético Morelia se encuentra en la cuarta posición de la general con 16 unidades, a solo 5 puntos del primer lugar, Dorados que cuenta con 21 puntos y un juego más al igual segundo lugar Atlante que cuenta con 18 puntos, mientras que Pumas Tabasco está con 17 en el tercer peldaño.

Los michoacanos llevan en el torneo con 4 victorias, 2 empates y solo una derrota. Y cuentan con una de las mejores ofensivas con 13 anotaciones. Mientras que su punto débil es su defensiva.

Por su parte los Alebrijes de Oaxaca vienen de derrotar 2 a 1 a Mineros de Zacatecas. Y ocupan el penúltimo lugar de la tabla con 7 unidades, solo por encima del Tapatío que cuenta con solo 5 puntos.

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Habrá aficionados en el estadio Morelos

Para este encuentro se anunció que el estadio José María Morelos y Pavón, podrá reabrir sus puertas a los aficionados. Esto lo hizo a través de un comunicado, donde la directiva dio a conocer que el aforo será del 30 por ciento de aficionados y se respetarán todos los protocolos sanitarios y el uso de cubrebocas será obligatorio.

El costo de los boletos, van desde los 80 pesos en General norte hasta los 300 pesos y se podrán adquirir por internet o en las taquillas del estadio a partir del día de hoy y hasta el día del partido.

https://twitter.com/C_A_Morelia/status/1440021868740857859?s=20

Atlético de Morelia vs Alebrijes de Oaxaca lo podrás disfrutar por nuestras plataformas digitales, en aztecadeportes.com , la APP oficial de Azteca Deportes y nuestras redes sociales.

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