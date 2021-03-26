Atlético Morelia vs Leones Negros en vivo por Azteca Deportes

Para cerrar la Jornada 11 en la Liga de Expansión, el Atlético Morelia recibe a unos urgidos Leones Negros, que quieren salir del sótano de la Tabla General, pues apenas suman ocho puntos, con un solo triunfo.

Ambas escuadras llegan al compromiso de este jueves, con la obligación de sacar un triunfo, pues vienen de sufrir descalabros en la fecha pasada. Leones Negros cayeron como locales ante el Tapatío; mientras que el Atlético de Morelia fue superado por los Mineros de Zacatecas, por marcador de 2-0.

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Con un triunfo, el equipo de Michoacán puede escalar posiciones en la tabla. Una victoria los llevaría hasta el tercer puesto. Ahorita suman 18 unidades, pero de vencer a los tapatíos llegarían a 21 puntos, por encima de los 19 de Mineros y los 20 de Cimarrones, solo por debajo del Tapatío y el Celaya que tienen 22.

La urgencia de los universitarios tiene un factor a favor. A pesar de apenas sumar una victoria en el certamen, su triunfo fue como visitantes ante Correcaminos. Y de salir aerosos del Morelos llegarían a 12 puntos, pues cuando se gana de visitante el torneo da un punto extra.

De conseguir el resultado con tres o más goles de diferencia escalarían hasta decimocuarto puesto, por arriba de Correcaminos y el Cancún FC, a solo dos lugar de los puestos de repechaje.

Cómo ver el Atlético de Morelia vs Leones Negros EN VIVO

Cuándo: Jueves 25 de marzo.

Hora: 9:55 PM (tiempo del centro).

Dónde: nuestro sitio y la App de Azteca Deportes.

No te puedes perder este partido que sacará chispas, por la urgencia de Leones Negros del salir del fondo de la tabla, y las aspiraciones del Atlético de Morelia a meterse entre los mejores tres del torneo, con la mejor narración del mundo mundial solo por Fut Azteca.

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