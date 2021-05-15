Atlético Morelia vs Tepatitlán FC horario y dónde ver en vivo

Puebla, México. Este sábado se conocerá al campeón de la Liga BBVA EXPANSIÓN MX cuando se enfrenten en el partido de vuelta Atlético Morelia vs Tepatitlán en el Estadio Morelos a partir de la 16:00 horas tiempo de la Ciudad de México y que podrás seguir en VIVO por aztecadeportes.com y APP de Azteca Deportes, con el mejor equipo de analistas y narradores del mundo mundial.

EN VIVO EL PARTIDO ATLÉTICO MORELIA VS TEPATITLÁN FC AQUÍ.

Tepatitlán tiene ventaja de 1-0 marcador conseguido en el partido de ida jugado el pasado miércoles en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez. El gol de la escuadra local fue conseguido por Sergio Ceballos al minuto 62.

Tepatitlán llegó a la final después de derrotar en octavos de final a Dorados de Sinaloa por marcador de 2-1, luego venció en cuartos de final a Cimarrones por 6-1 global y en semifinales se impuso a Mineros de Zacatecas con un contundente 4-1.

Por su parte, Atlético Morelia, como líder general, venció a los Potros de Hierro del Atlante en semifinales por marcador de 2-1 y así instalarse en la final de la Liga BBVA EXPANSIÓN MX.

En la temporada regular los dos finalistas se enfrentaron en la jornada 15 teniendo como resultado un empate a dos goles, encuentro disputado en el Estadio José María Morelos y Pavón.

Por Atlético Morelia anotaron Eduardo Pérez y Diego Jiménez y por el equipo jalisciense a través de un penalti marcó Luis Márquez y Jorge Lumbreras al final del encuentro. Un encuentro llenó de emociones como se espera que sean los dos duelos de la final del campeonato.



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Cuándo y dónde ver en VIVO Atlético Morelia vs Tepatitlán FC

Cuándo: Sábado 15 de mayo.

Hora: 16:00 pm (tiempo de centro de México).

Dónde: nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

No puedes perder el encuentro de ida de los cuartos de final entre Atlético Morelia vs Tepatitlán FC por las pantallas de Azteca Deportes, con los mejores narradores y analistas mundo mundial.