Atlético Morelia vs Tepatitlán FC horario y dónde ver en vivo
Atlético Morelia vs Tepatitlán en el Estadio Morelos que podrás seguir en VIVO por aztecadeportes.com y APP de Azteca Deportes.
Puebla, México. Este sábado se conocerá al campeón de la Liga BBVA EXPANSIÓN MX cuando se enfrenten en el partido de vuelta Atlético Morelia vs Tepatitlán en el Estadio Morelos a partir de la 16:00 horas tiempo de la Ciudad de México y que podrás seguir en VIVO por aztecadeportes.com y APP de Azteca Deportes, con el mejor equipo de analistas y narradores del mundo mundial.
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Tepatitlán tiene ventaja de 1-0 marcador conseguido en el partido de ida jugado el pasado miércoles en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez. El gol de la escuadra local fue conseguido por Sergio Ceballos al minuto 62.
Tepatitlán llegó a la final después de derrotar en octavos de final a Dorados de Sinaloa por marcador de 2-1, luego venció en cuartos de final a Cimarrones por 6-1 global y en semifinales se impuso a Mineros de Zacatecas con un contundente 4-1.
Por su parte, Atlético Morelia, como líder general, venció a los Potros de Hierro del Atlante en semifinales por marcador de 2-1 y así instalarse en la final de la Liga BBVA EXPANSIÓN MX.
En la temporada regular los dos finalistas se enfrentaron en la jornada 15 teniendo como resultado un empate a dos goles, encuentro disputado en el Estadio José María Morelos y Pavón.
Por Atlético Morelia anotaron Eduardo Pérez y Diego Jiménez y por el equipo jalisciense a través de un penalti marcó Luis Márquez y Jorge Lumbreras al final del encuentro. Un encuentro llenó de emociones como se espera que sean los dos duelos de la final del campeonato.
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Cuándo y dónde ver en VIVO Atlético Morelia vs Tepatitlán FC
Cuándo: Sábado 15 de mayo.
Hora: 16:00 pm (tiempo de centro de México).
Dónde: nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.
No puedes perder el encuentro de ida de los cuartos de final entre Atlético Morelia vs Tepatitlán FC por las pantallas de Azteca Deportes, con los mejores narradores y analistas mundo mundial.
Photo during t the King Fahd Cup 1995 at the King Fahd, Riyadh, stadium photo: Luis Garcia Postigo Foto durante la Copa Rey Fahd 1995 en el estadio Rey Fahd, Riad. en la foto: Luis Garcia Postigo de la Seleccion de Mexico 05/01/1995/MEXSPORT/David Leah.
LUIS GARCIA 1995/MEXSPORT
Action photo during the match Brazil 2-0 Mexico corresponding to the final of the 1996 Gold Cup in the Coliseum. Foto de accion durante el partido Mexico 2-0 Brasil correspondiente a la gran final de la Copa Oro 1996 en el estadio Coliseum, en la foto: Luis Garcia Postigo de la Seleccion de Mexico 21/01/1996/MEXSPORT/David Leah.
LUIS GARCIA 1996/MEXSPORT
Luis García Ventaneando
luis garcia
NESTOR HERRERA