Celaya vs Atlante en vivo | Liga BBVA Expansión MX

Los Potros de Hierro llevan la delantera en la serie de cuartos de final frente a los Toros del Celaya, partido que podrás disfrutar por aztecadeportes.com. Un doblete Doblete de Ramiro Costa puso al Atlante con pie y medio en las semifinales de la Liga BBVA Expansión MX tras un triunfo de 2-0 en la altura del Estadio Azulgrana de la Ciudad de México. Todo se definirá este viernes en la cancha del Estadio Miguel Alemán Valdés.

Los locales saben que si quieren revertir el marcador global, deben jugar en partido casi perfecto y evitar desaprovechar oportunidades claras de gol, como lo hicieron en el primer tiempo del juego inicial de la serie (donde llegó a desaprovechar hasta 4 jugadas claras de anotación). Ya en la segunda parte, los visitantes sufrieron los estragos de la capital mexicana.

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Se puede esperar un duelo similar al primero, con mucha exigencia física para ambos planteles. Cabe destacar que los guanajuatenses deberán, por lo menos, hacer dos goles sin recibir en la vuelta para poder avanzar por mejor posición de la tabla (fueron segundos de la tabla general con 28 puntos).

La buena noticia para los Cajeteros es que tendrán al público de su lado, a poco más de un año del cierre de los inmuebles en el futbol mexicano. El Gobierno de Guanajuato autorizó la reapertura, según informó el regidor Ezequiel Mancera, presidente de la Comisión de Gobierno y Reglamentos.

Se permitirá hasta un 30 por ciento de la capacidad total del estadio, que son cerca de ocho mil personas. En caso de avanzar a las rondas posteriores, se mantendrá ese número, otro insumo más para el intento de remontada de los Toros frente a un motiva Atlante que ve más cerca que nunca la clasificación. Duelo de viejos conocidos y ex equipos de la Primera División de la Liga BBVA MX.

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Horario y dónde ver en vivo Celaya vs Atlante

Cuándo: viernes 30 de abril 2020

Hora: 4:55 horas (tiempo del centro de México)

Dónde: aztecadeportes.com, las redes sociales de Azteca Deportes y la APP oficial de Azteca Deportes.