Ormeño tomó la convocatoria de manera natural: Nicolás Larcamón

Previo al duelo de este domingo ante Santos, el DT del puebla, Nicolás Larcamón, habló sobre todo lo que ha generado la convocatoria de Santiago Ormeño con la selección peruana y afirmó que está contento por el delantero de la franja pero que deberá enfocarse en la recta final del torneo.

“La verdad lo tomó de manera natural, es una prenómina de 50, no es aún la confirmación de que va a disputar la Copa América, él sabe que la oportunidad de estar y ser parte de esa nómina es muy importante, pero tampoco es algo concreto, él tiene que estar enfocado en lo que se está jugando el equipo y no más que eso, lo está haciendo muy bien más allá de la noticia de la lista”, aseguró Larcamón.

Además, Larcamón comentó sobre el significado de ser considerados el equipo revelación del torneo.

“Nosotros hemos hecho el trabajo no para demostrar nada a nadie, no creo que hayamos sido infravalorados o sobrevalorados, hemos construido un rendimiento y hemos ganado prestigio, nosotros como grupo para alcanzar los objetivos que nos planteamos al principio del proceso, las cosas han venido marchando muy bien, es algo que nos contenta pero también al mismo tiempo nos planteamos seguir adelante, no conformarnos con lo hecho hasta el momento”, agregó el técnico de La Franja.

Puebla, candidato a ganar la Liga BBVA MX

También, El estratega de la Franja se refirió a sus aspiraciones al título de la Liga BBVA MX.

“Es mi manera de vivir la vida y mi trabajo, si indudablemente que se vale, si no todo se reduce a un resultado y sabemos que los resultados muchas veces son multifactoriales, no tienen que ver para mí si hay una valoración del proceso y del trabajo realizado, de cómo se fue construyendo ese rendimiento y este presente, es todo para lograr trascender y ganar, es ahora lo que nos planteamos hacer”, finalizó el argentino.

Finalmente, habló sobre el partido del domingo ante el club Santos:

“Indudablemente se pueden dar muchas cosas, hoy ambos equipos más allá del resultado que obtengamos el día domingo, vamos a estar en la liguilla y hay muchísimas cosas en juego, obviamente nosotros estamos mentalizados en lograr el objetivo que es entrar a la Liguilla”, concluyó Larcamón.