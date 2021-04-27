Horario y dónde ver en vivo Atlante vs Celaya

México. Los legendarios Potros de Hierro del Atlante reciben al Celaya en partido de ida de los cuartos de final de la Liga BBVA Expansión MX que se jugará en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes en la Ciudad de México que podrás ver en VIVO por aztecadeportes.com y la APP de Azteca Deportes a partir de las 11:55 horas tiempo del centro de México este martes.

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Los Potros de Hierro, dirigidos por Mario García, llegan a los cuartos de final luego de eliminar a Cancún. Atlante llegó a la fase final en la posición 7 de la tabla con 23 unidades con 6 juegos ganados, 4 empatados y 5 perdidos.

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Por su parte, el equipo de Celaya terminó el torneo regular en el puesto número 2. Los jugadores de Israel Hernández sumaron 28 puntos con 6 encuentros ganados, 7 empatados y 2 perdidos.

Los Potros tienen como su máximo goleador a Vladimir Moragrega con 6 anotaciones, mientras para el equipo del estado de los Toros su mejor torpedero es Sergio Vergara con 7 goles, seguido por Eleuterio Jiménez.

En la temporada regular, Atlante y Celaya se enfrentaron en la jornada 5 en el Estadio Ciudad de los Deportes empatando a cero goles.

La escuadra del Atlante es ligeramente favorito para llevarse la victoria en este partido de ida, pero Celaya debe llevarse la serie y seguir a la siguiente ronda de los playoffs donde ya se Atlético Morelia.

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Dónde ver el Atlante vs Celaya en VIVO

Cuándo: martes 27 de abril.

Hora: 11:55 pm (tiempo de centro de México).

Dónde: nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.



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