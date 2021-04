Miguel Herrera habló sobre los rumores que lo colocan en Tigres

Miguel Herrera ya dio su postura alrededor de los rumores que lo colocan como en nuevo entrenador de los Tigres de la UANL, pues trascendió que el conjunto felino ya no va a renovar a su actual estratega, el brasileño Ricardo Ferretti y tiene entre sus opciones al “Piojo”.

“Ojalá, pero la verdad no me han hablado (Directiva de Tigres). Te juro que no me ha hablado nadie”, comentó en un programa por internet conducido por Adela Micha.

Con la llegada de Mauricio Culebro a la directiva de Tigres, fuentes aseguran que una de las primeras decisiones es no renovar a Ricardo Ferretti y una de sus primeras opciones para llegar al cuadro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, (UANL) es Miguel Herrera.

Sin embargo a pregunta directa, Herrera fue tajante y comentó que no hay acercamiento con el equipo de Nuevo León, pero dejó en claro que no vería con malos ojos dirigir a Tigres.

<i>Xolos llamó a Miguel Herrera para contratarlo </i>

En esa misma entrevista, el “Piojo” aceptó que estuvo en pláticas con Xolos de Tijuana para volver al equipo, pues ya tuvo su primera etapa con el cuadro fronterizo y entregó buenos resultados, “A mí me habló Jorge Hank de Tijuana y le pedí que terminado el torneo, que encantado”, reveló el entrenador.



Ante la necesidad de un director técnico, la directiva le pidió a Herrera tomar el equipo en el actual Guardianes 2021, pues aún tiene posibilidades de calificar a la Liguilla, “Me dijo que necesitaba un técnico ya porque podía calificar y es muy válido”.

A final de cuentas, se quedó en un acercamiento y el estratega uruguayo Robert Dante Siboldi fue contratado para llegar al banquillo de Tijuana, apostando a su experiencia en el futbol mexicano, pues ya fue campeón con Santos Laguna e hizo un torneo magistral con Cruz Azul.

El fin de la era de Ricardo Ferretti en Tigres



Ante los rumores cada vez más fuertes de la salida de Ferretti de Tigres cabe recordar todos los logros que ha cosechado el entrenador al frente de los felinos: Obtuvo 5 trofeos de la Liga BBVA MX en el Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019, además de tres Copa MX y un título de Concachampions, sin dejar atrás que fue subcampeón de la última edición del Mundial de Clubes.