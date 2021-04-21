TV Azteca Deportes transmitirá en vivo Atlante vs Cancún

México. Los legendarios Potros de Hierro del Atlante reciben a Cancún en partido de playoff de la Liga BBVA Expansión MX que se jugará en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes en la Ciudad de México que podrás ver en VIVO por aztecadeportes.com y la APP de Azteca Deportes a partir de las 19:10 horas tiempo del centro de México.

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Atlante, dirigido por Mario García, llega a la fase final en la posición 7 de la tabla con 23 unidades con 6 juegos ganados, 4 empatados y 5 perdidos.

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Por su parte, el equipo de Cancún terminó el torneo regular en el puesto número 8. Los jugadores de Christian “Chaco” Giménez sumaron 21 puntos con 6 encuentros ganados, 3 empatados y 6 perdidos.

Los Potros tienen como su máximo goleador a Vladimir Moragrega con 6 anotaciones, mientras para el equipo del estado de Quintana Roo su mejor torpedero es Javier “Chuletita” Orozco con dos goles empatado con Miguel Basulto, José Hernández y Steven Almeida.

En la temporada regular, Atlante y Cancún se enfrentaron en la jornada 9 en el Estadio Andrés Quintana Roo llevándose la victoria el equipo caribeño por marcador de 1-0. El gol del partido fue obra del “Chuletita” Orozco al minuto 19.

En un partido muy parejo, este miércoles la escuadra del Atlante es ligeramente favorito para seguir a la siguiente ronda de los playoffs donde ya se encuentran los equipos de Celaya, Cimarrones de Sonora y los Mineros de Zacatecas. El líder de la temporada regular, Atlético Morelia ya se encuentra instalado en las semifinales.

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Cómo ver el Atlante vs Cancún en VIVO

Cuándo: miércoles 21 de abril.

Hora: 7:10 pm (tiempo de centro de México).

Dónde: nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

No puedes perder el vibrante partido entre Atlante y cancún por las pantallas de Azteca Deportes, con la mejor narración del mundo mundial.

