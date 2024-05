Atlante pega primero a UDG en la final del Clausura 2024

Terminaron los primeros 90 minutos de la final del Clausura 2024 de la Liga BBVA Expansión MX entre Atlante y Leones Negros, partido en el que los capitalinos se llevaron la ventaja por dos goles.

Resumen: Atlante 2-0 Leones Negros | Final de Ida, Clausura 2024

Te puede interesar: La última vez que América eliminó a Pachuca en liguilla

Con gol de Rafael Durán y de Edson Partida, los Potros de Hierro llegarán al Estadio Jalisco el próximo 12 de mayo con una ventaja de dos anotaciones que los acercan al título.

“Todavía no ganamos nada”, Borita Alcántar

A pesar de estar encima en el marcador, para Daniel Alcántar, director técnico, lo más importante para el partido de vuelta será mantener el ánimo que mostraron en casa. “El equipo no va a cambiar, es la mística del equipo, el ADN”, analizó el ‘Borita’.

Asimismo, aseguró que sus jugadores están bien en lo anímico, pero consciente del desafío que les espera. “El equipo tiene hambre y ganas de trascender, queremos salir campeones pero todavía no lo damos, no hemos ganado nada, ganamos un partido, pero falta el segundo”, aseguró Alcántar.

Marcador final: #PotrosDeHierro 🐎 2️⃣ 🆚 0️⃣ Leones Negros partido de ida de la Gran Final del Clausura 2024.#MásFuertesQueNunca



¡Vamos Atlante!🐎 pic.twitter.com/cIhwSjgyxL — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) May 9, 2024

Esta es, además, la primera final que dirige el Borita con los Potros, pero la tercera final consecutiva a la que clasifica el conjunto azulgrana.

Leones Negros buscará la remontada en el Jalisco

Por otro lado, Alfonso Sosa habló sobre los suyos, sobre Leones Negros y el objetivo de buscar una remontada en casa para hacerse del trofeo. “No hay marcador cómodo ni imposible. Tenemos que mejorar. Lo buscaremos y es nuestra obligación, no es imposible”, analizó Poncho.

“A pesar de que tuvimos poco juego ofensivo, generamos dos opciones. Tenemos que mejorar sobre todo con la pelota, no me gustó el equipo en fase ofensiva”, continuó con su análisis, para terminar diciendo que no se sintió satisfecho con lo que vio en la cancha.

Resumen: Chivas 1-0 Toluca | Cuartos de Final Ida, Clausura 2024

Te puede interesar: La posible alineación de Cruz Azul frente a Pumas en la ida de Cuartos de Final

Pero tendrá una nueva oportunidad en el Estadio Jalisco el próximo 12 de mayo, partido que podrás disfrutar por las plataformas digitales de Azteca Deportes.