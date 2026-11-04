Liga Mexicana del Pacífico 2026: Dónde VER EN VIVO los juegos de HOY miércoles 4 de noviembre

La Liga Mexicana del Pacífico ha cumplido con las expectativas de lo que se esperaba de ella durante la temporada 2026 a través de juegos de auténtico alarido, así como de resultados sorpresivos y de jugadores que han destacado en el apartado individual y colectivo.

Será durante este miércoles 4 de noviembre cuando la Liga Mexicana del Pacífico presente cinco partidos que comenzarán en punto de las 7:30 de la noche en horario centro de la República Mexicana y que, posiblemente, se extenderán hasta la media noche. Por tal motivo, aquí conocerás todos los detalles al respecto.

¿A qué hora y por dónde ver los juegos de hoy en la Liga Mexicana del Pacífico?

Algodoneros de Guasave vs Charros de Jalisco | 19:30 horas | Youtube de la LMP.

Mayos de Navojoa vs Yaquis de CD Obregón | 20:10 horas | Youtube de la LMP.

Tomateros de Culiacán vs Naranjeros de Hermosillo | 20:30 horas | Youtube de la LMP.

Reporte médico🏥: Hollis ➡️Connor Hollis presenta una inflamación en el hombro izquierdo y será sometido a rehabilitación física, por lo cual, se espera que pueda reincorporarse al equipo en un lapso aproximado de dos semanas. https://t.co/0WdWLkc1VS — Charros de Jalisco (@charrosbeisbol) November 3, 2026

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Cañeros de Los Mochis vs Jaguares de Nayarit | 20:30 horas | Youtube de la LMP.

Venados de Mazatlán vs Águilas de Mexicali | 21:30 horas | Youtube de la LMP.

¿Qué jugadores han destacado en la Liga Mexicana del pacifico 2026 hasta ahora?

Las estadísticas son claras y, en cuanto al bateo, no hay ningún jugador mejor que Chuckie Robinson, elemento de las Águilas de Mexicali, mientras que en el fildeo los Algodoneros de Guasave tienen en Kevin Abel al mejor elemento de la Liga Mexicana del Pacífico hasta ahora.

En el pitcheo el mismo Kevin Abel también destaca como uno de los mejores en este inicio de temporada. Finalmente, esta situación también se ve reflejada en la clasificación general, pues es precisamente Guasave quien lidera la tabla por encima de las Águilas y los Naranjeros.