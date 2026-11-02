Liga Mexicana del Pacífico: Estos son los 3 CANDIDATOS a ganar la temporada 2026 por estas razones

Este lunes 2 de noviembre la Liga Mexicana del Pacífico tendrá un parón de actividades para retornar el día de mañana, por lo que esto funge como el pretexto idóneo para dar a conocer el nombre de los tres equipos que, de acuerdo con expertos, son los favoritos a conquistar la temporada 2026.

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

Como sabes, la temporada 2026 de la Liga Mexicana del Pacífico comenzó el pasado 13 de octubre, por lo que a casi un mes de su comienzo ya se vislumbran las escuadras que podrían obtener el campeonato en una de las mejores ligas de béisbol en el mundo.

¿Qué equipos son favoritos a ganar la Liga Mexicana del Pacífico 2026?

Naranjeros de Hermosillo : El hecho de ser el equipo con más títulos en la historia de la LMP hace de esta institución la candidata número 1 a coronarse en esta temporada 2026 de la Liga Mexicana del Pacífico, por lo que intentarán recuperar el territorio perdido en los últimos años.

: El hecho de ser el equipo con más títulos en la historia de la hace de esta institución la candidata número 1 a coronarse en esta temporada 2026 de la por lo que intentarán recuperar el territorio perdido en los últimos años. Charros de Jalisco: El equipo de Jalisco llega a esta temporada 2026 como el actual bicampeón de la Liga Mexicana del Pacífico y, además, se ha mantenido entre los primeros lugares en este inicio de campaña, por lo que, de la mano de Benjamín Gil, buscarán un título más.

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Cañeros de los Mochis: Se trata de una de las escuadras que ha logrado un nivel de protagonismo en los últimos años dentro de la Liga Mexicana del Pacífico, por lo que si mantiene el nivel mostrado hasta ahora podría sorprender con un título más en su historia.

¿Qué equipos podrían dar la sorpresa en la temporada 2026 de la LMP?

Los Tomateros de Culiacán son una institución que siempre se debe tener presente gracias a los 13 títulos de Liga que han obtenido hasta ahora. Finalmente, los Jaguares de Nayarit podrían ser la auténtica revelación de la temporada dado que nadie espera mucho de ellos.