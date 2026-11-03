Liga Mexicana del Pacífico 2026: Dónde VER EN VIVO los juegos de HOY martes 3 de noviembre

La Liga Mexicana del Pacífico sigue su curso y, después de un día de descanso para conmemorar el Día de Muertos, la temporada 2026 - 2027 vuelve más fuerte que nunca a través de algunos encuentros que sin duda generarán mucha intensidad y emoción en el diamante.

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Será este martes 3 de noviembre cuando la Liga Mexicana del Pacífico ofrezca un total de cinco compromisos correspondientes a la temporada 2026 - 2027. Ten en cuenta que la mayoría de estos compromisos serán en las últimas horas del país, por lo que podrás disfrutar de ellos después de la jornada laboral.

¿Qué partidos presentará la Liga Mexicana del Pacífico este martes 3 de noviembre?

Venados de Mazatlán vs Águilas de Mexicali | Estadio Nido de las Águilas | 21:30 horas | Youtube de la LMP.

Cañeros de Los Mochis vs Jaguares de Nayarit | Estadio Coloso del Pacífico | 20:30 horas | Youtube de la LMP.

6️⃣🔽 | Viene al relevo el derecho Fernando Salas. ⚾️ 🍊 2-4 🎋 https://t.co/Hs0jTiox7C — Naranjeros de 𝐇ermosillo (@ClubNaranjeros) November 1, 2026

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Tomateros de Culiacán vs Naranjeros de Hermosillo | Estadio Fernando Valenzuela | 20:30 horas | Youtube de la LMP.

Mayos de Navojoa vs Yaquis de Obregón | Estadio Yaquis | 20:10 horas | Youtube de la LMP.

Algodoneros de Guasave vs Charros de Jalisco | Estadio Panamericano | 19:30 horas | Youtube de la LMP.

¿Qué equipo lidera la Liga Mexicana del Pacífico hasta ahora?

Después de 17 juegos disputados, así como de algunas sorpresas que se han visto en el diamante, en estos momentos la Liga Mexicana del Pacífico es dominada por los Algodoneros de Guasave, institución que, junto a las Águilas de Mexicali, han sido las mejores hasta el momento.

Del otro lado de la moneda se encuentran los Mayos de Navojoa, quienes han perdido la mayoría de sus encuentros sin encontrar un rumbo fijo. En cuanto a los Charros de Jalisco, actuales bicampeones de la LMP, el equipo se encuentra en la quinta posición y con algunas aspiraciones de buscar el liderato.