Liga Mexicana del Pacífico 2026: La hora para VER EN VIVO los juegos de HOY VIERNES 30 de octubre

Comienza la cuenta regresiva para una jornada más dentro de la Liga Mexicana del Pacífico, misma que es considerada una de las mejores Ligas dentro del beisbol profesional a nivel mundial. Por tal motivo, no está de más conocer los detalles de hoy respecto a la LMP.

Se respira optimismo en Leon

Será este viernes 30 de octubre cuando la Liga Mexicana del Pacífico ofrezca un total de cinco compromisos distribuidos a lo largo de la noche para los amantes del beisbol nacional. Por tal motivo, aquí conocerás qué escuadras se enfrentan y su horario para el centro del país.

🍅🆚️🏹 Sexto rollo en Obregón y el marcador se pone 4-0 a favor de la visita🔥 #PuroYaquis https://t.co/yUKJMPC2Fr — Yaquis de Obregón 🏹 (@yaquis_oficial) October 29, 2026

¿Quiénes son los candidatos a ganar la Liga Mexicana del Pacífico 2026?

Se han disputado más de 12 compromisos en este inicio de temporada dentro de la Liga Mexicana del Pacífico y, en estos momentos, son los Algodoneros de Guasave quienes se encuentran en la cima gracias al impacto que han tenido en el diamante, así como las victorias que suman hasta el momento.

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Más abajo se encuentran los Naranjeros de Hermosillo, quienes dicho sea de paso son uno de los favoritos a llevarse el título de la LMP considerando que cuentan con una base sólida en el pitcheo y el bateo, lo cual hace que deseen jugar la Serie del Caribe en su casa y ante su gente.

¡Miren cuántos lomitos nos visitaron ayer en el Fernando Valenzuela! 🐶😍 Son los mejores, afición, gracias por traer a sus perritos. 🧡 https://t.co/hedQXKsgpF — Naranjeros de 𝐇ermosillo (@ClubNaranjeros) October 29, 2026

Otro equipo que también llama poderosamente la atención son los Charros de Jalisco, quienes arribaron a esta temporada como los actuales bicampeones de la Liga Mexicana del Pacífico y que, actualmente, están disputando los primeros puestos junto a los Algodoneros y a los Naranjeros.

¿Qué juegos presentará la LMP hoy viernes 30 de octubre?