Liga MX: Bravos quiere “revancha” contra los Pumas de Efraín Juárez

La jornada 10 del Apertura 2025 en la Liga MX comienza este martes con cuatro partidos y destaca el Bravos del FC Juárez contra los Pumas de la UNAM.

Este partido lo podrá ver por la señal de Azteca Deportes. Y tiene tintes de revancha para Bravos por múltiples factores, ya que vienen de perder ante Cruz Azul y Pumas los eliminó en el Play-In de la campaña anterior.

Resumen del partido: Mazatlán 1-1 Atlas | Jornada 9 | Apertura 2025

La mentalidad sigue al 100, buscando la mejor posición en la tabla, seguir compitiendo de la mejor manera contra todos los equipos y esperemos que el día de mañana se nos dé el resultado

, dijo el defensor de Bravos.

Te puede interesar: ¡AMARGO DEBUT! Memo Ochoa recibe 5 GOLES en su debut con el AEL Limassol FC de Chipre

Los errores de Bravos ante Cruz Azul costaron caros, iban ganando 2-1 en el Estadio Olímpico Universitario y la Máquina remontó y se llevó la victoria y dejó un dolor en el FC Juárez, que pese a la caída no pierde de vista el objetivo principal que es clasificar a la Liguilla.

“Ahora tenemos la posibilidad de corregir, de mejorar, saber que no podemos seguir dando esta ventaja porque eso nos cuesta puntos, el objetivo del grupo sigue siendo el mismo calificar a la Liguilla”, agregó Murillo.

Recuerdo del último Play-In

En el último Play-In de la Liga MX, los Pumas eliminaron a los Bravos en el “San Benito” en la tanda de penales, un partido que la escuadra fronteriza pudo ganar, pero que tuvo algunos errores que todavía duelen en el plantel.

“A uno como jugador siempre queda la espinita, sabemos lo que son ellos, pero es un partido diferente, una nueva oportunidad y hay que corregir muchas cosas que no se hicieron bien en ese partido, para poder aplicarlas mañana”, finalizó Jesús Murillo.

Te puede interesar: Balón de Oro: La lista de jugadores mexicanos que han sido nominados

Recuerde en el partido entre FC Juárez y Pumas lo podrá ver a partir de las 8:50 de la noche de este martes 23 de septiembre a través de Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes.