Liga MX castiga a Cadena por criticar al arbitraje del América-Chivas

El triunfo de América sobre las Chivas por 2-1 sigue generando estragos en ambos equipos, pues luego de una jugada polémica donde no se le dio gol al ‘Rebaño’, Ricardo Cadena criticó al arbitraje, hecho que le provocó un castigo por parte de la Comisión Disciplinaria.

Durante el Clásico Nacional se acusó de haber un ‘gol fantasma’ que no fue marcado como válido, pues en un disparo parece que Ochoa saca el balón de la portería, pero luego de que fue revisada, el árbitro comentó que el esférico nunca pasó totalmente la línea del arco.

La Liga MX castiga a Ricardo Cadena

Tras el partido entre América y Chivas, Ricardo Cadena habló en conferencia de prensa y lanzó algunos ataques a los silbantes, pues comentó que su actuación ‘dejó mucho que desear’, criticó algunas decisiones y así manifestó su molestia.

“Es difícil para mí dar un punto de vista, porque me encontraba en dirección a buscar al árbitro al término del partido. Me sorprende la expulsión de Fernando Beltrán, porque no es un tipo que encare. Hay una imagen muy clara (del disparo de Flores a la portería de Ochoa) en redes que ustedes pueden juzgar, es terrible, no la pude ver hasta ahora”, dijo.

Tras esto la Comisión Disciplinaria publicó que el DT de las Chivas era acreedor a una multa económica, pues no respetó el reglamento de la Liga MX.

#ComisiónDisciplinaria | Se determina sanción económica a Ricardo Cadena Martinez por las declaraciones emitidas en conferencia de prensa al finalizar el encuentro América vs Guadalajara.



Detalles: https://t.co/fMEEFhIQPf#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/EoGKFBMoau — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) September 20, 2022

“La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente al Director Técnico del Club Guadalajara, el señor Ricardo Cadena Martínez, toda vez que durante la conferencia de prensa del partido entre América y Guadalajara, realizó críticas al arbitraje”, se lee en su comunicado.

Tras la derrota en el Clásico Nacional, el ‘Rebaño’ perdió la oportunidad de entrar directamente a la Liguilla, pues actualmente se ubican en la séptima posición con 22 unidades, a 8 del cuarto lugar que es Santos y con 1 duelo más por delante.