Liga MX: ¿Cuándo se juegan los CUARTOS DE FINAL del Clausura 2024?

La Liguilla está más cerca que nunca. Sólo faltan dos invitados a la Fiesta Grande, y enseguida arrancará la plena lucha por el título del Torneo de Clausura 2024, en donde, nuevamente, el gran favorito para subir al trono es el América, pues llega como el superlíder del campeonato.

Sin embargo, no será nada sencillo para Las Águilas mantener el mismo ritmo en la Liguilla, pues hay otros equipos que también llegan en gran momento, empezando por el Cruz Azul.

La Máquina dirigida por Martín Anselmi llega en gran momento a la segunda fase del torneo, después de vencer al Toluca domicilio, en lo que fue apenas la primera derrota del equipo choricero jugando como local. Con este resultado, los de La Noria aseguraron el segundo lugar de la tabla, en contra de todos los pronósticos: Con proyecto nuevo, director deportivo nuevo, DT nuevo y refuerzos que pocos pensaban que estarían a la altura de las exigencias del club.

El Toluca es otro equipo que llega en gran momento, y querrá sacarse la ‘espinita’ que le clavó el América, al golearlo en el Estadio Azteca en el torneo regular.

Por otra parte, siempre hay que tomar en cuenta como serios contendientes a los equipos regiomontanos, Rayados y Tigres. Ambos avanzaron de manera directa a los cuartos de final y cuentan con plantillas sumamente competitivas, nuevamente siendo equipos plagados de estrellas.

Los últimos dos equipos que disputarán los cuartos de final se definirán de los partidos: Necaxa vs Querétaro, y Pumas vs Pachuca.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final?

Hay dos partidos ya definidos para los cuartos de final. Inevitablemente tendremos clásico regio. Los Rayados de Monterrey se enfrentarán a Tigres, mientras que Chivas se medirá ante el Toluca.

América y Cruz Azul son los que esperan rival.

Se jugarán dos partidos de ida el miércoles 8 de mayo, y los otros dos el jueves 9 de mayo. Los partidos de vuelta se disputarán dos el sábado 11 de mayo y otros dos el domingo 12 de mayo. Está por definirse el acomodo concreto sobre qué día se jugará cada compromiso.