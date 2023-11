Los equipos que ya están eliminados del Apertura 2023

La fase final del Apertura 2023 comienza a definirse. Los equipos que ya clasificaron de forma directa a los Cuartos de Final, los que están peleando aún por un boleto, los que buscan el play-in y también los que ya están eliminados, se están dando a conocer.

El primer eliminado de toda posibilidad de jugar la fase final, fue el Necaxa. Pese a la llegada de Eduardo Fentanes, con quien mostraron una notable mejoría. Pronto se le unió el Atlas, quien terminó por despedir a Benjamín Mora y luego de la resolución del TAS, se les unió Cruz Azul, que consumó el fracaso en el semestre.

Te puede interesar: Los 15 jugadores que han ganado la Copa Libertadores y la Champions League

Los eliminados del Apertura 2023

Antes del arranque de la última jornada del Apertura 2023, ellos eran los únicos eliminados pero con los partidos entre Mazatlán y Toluca, además del de Xolos frente a Pachuca, se darían a conocer al menos los nombres de dos equipos más que quedaron fuera de la fase final del torneo.

La victoria de Mazatlán sobre Toluca puso más cerca a los ‘cañoneros’ de la clasificación y aunque no dejó fuera a los mexiquenses, ahora ya no dependen de ellos para avanzar. Por su parte, Pachuca, goleó a Xolos para mantenerse con vida pero los de Tijuana se convirtieron en los cuartos eliminados del torneo. Con 20 unidades, ya no tienen chances de avanzar a la fase final.

El resto de la jornada se disputará entre el sábado 11 y el domingo 12 de noviembre. Los equipos que aún pueden clasificar son: Santos, Juárez, Querétaro, mientras que Puebla aún puede pensar en la clasificación directa a los Cuartos de Final. Chivas y Pumas se medirán buscando mejorar la posición que actualmente tienen.

Te puede interesar: Él es Martín Anselmi, el posible técnico de Cruz Azul