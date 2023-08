Liga BBVA MX Femenil respalda a Jenni Hermoso tras denuncia a Rubiales

Luego de las declaraciones del presidente de la Real Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, quien protagoniza un escándalo luego de haber besado a Jennifer Hermoso tras ganar la Copa del Mundo, la Liga BBVA MX Femenil ha emitido su postura sobre el caso de la jugadora de Pachuca.

“RESPALDO TOTAL A JENNIFER HERMOSO

“En relación con la situación que está viviendo la jugadora española del Club Pachuca y campeona del mundo, Jennifer Hermoso, la Liga MX Femenil manifiesta:

“De acuerdo al protocolo de la FMF para Prevenir y Sancionar el Acoso y Hostigamiento Sexual, y una vez que Jennifer decidió hacer pública su denuncia, queremos compartirles que hemos tenido contacto directo con el Club Pachuca para ofrecer cualquier tipo de apoyo desde nuestra institución, para garantizar que se siga el acompañamiento a la jugadora de manera directa, como lo marca el procedimiento establecido.

“En la Liga MX Femenil defendemos y protegemos los derechos de nuestras jugadoras, directivas y staff; tendremos tolerancia cero ante cualquier tipo de acto que atente contra su integridad.

Más allá de que el hecho en cuestión ocurrió fuera de nuestra jurisdicción, es un evento que nos recuerda que no podemos bajar la guardia como sociedad y debemos seguir trabajando para hacer de nuestra Liga un espacio en el que cualquier mujer pueda sentirse segura”, se lee en el comunicado de la Liga BBVA MX Femenil.

Jennifer Hermoso da su versión de los hechos

Por su parte, Jennifer Hermoso también ha roto el silencio sobre lo ocurrido con Luis Rubiales.

“Quiero aclarar, que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, aclara la jugadora de las ‘Tuzas’.