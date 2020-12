El Calendario de Guardianes Clausura 2021 de la Liga MX Femenil ha salido de forma oficial

Ciudad de México.- ¡Regresan las emociones! En medio de una presentación de gala por parte del equipo de Azteca Deportes, se dio a conocer el calendario oficial del Guardianes Clausura 2021 de la Liga MX Femenil.

El emocionante torneo femenil comenzará el próximo 7 de enero con el duelo entre Gallos de Querétaro y Mazatlán F.C. en punto de las 17:00 horas en el estadio Corregidora. Mientras que el viernes, Cruz Azul volverá a la acción con su visita a Aguascalientes para medirse a las Centellas del Necaxa.

Como ya es una tradición, la mayor parte de la actividad se centrará el lunes con los cinco partidos restantes: América vs Atlas, León vs Toluca, Tigres vs Pachuca, Chivas vs Juárez, Santos vs Puebla.

🔊🔊 ¡¡TENEMOS CALENDARIO!! 🗓️😍



El Calendario de Competencia está LISTO 🥳😎



Entérate de los detalles de la agenda del #Guard1anes2021 de la #LigaBBVAMXFemenil



✍️ https://t.co/9obep8yrLL#VamosPorEllas ⚽🎀 pic.twitter.com/9HS4kHJ5AF — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) December 15, 2020

En el medio tiempo de la Gran Final del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX Femenil entre las Tigres de la UANL y las Rayadas de Monterrey se dio a conocer el calendario oficial para el siguiente semestre del campeonato femenino.

El nuevo torneo llevará por nombre Guard1anes 2021, manteniendo el homenaje al personal médico que ha estado en la primera línea de batalla en contra de la pandemia del coronavirus.

Los partidos más destacados de la temporada regular.

Aquí te presentamos los juegos más destacados para que los anotes en tu agenda, abre la competencia el clásico joven.

- Jornada 1 | Tigres vs Pachuca

- Jornada 3 | Pumas vs Rayadas de Monterrey

- Jornada 4 | Pachuca vs Guadalajara



- Jornada 8 | América vs Pumas

- Jornada 9 | Pumas vs Tigres

- Jornada 11 | América vs Tigres

- Jornada 13 | América vs Chivas

- Jornada 13 | Rayadas Monterrey vs Tigres

Sin duda un torneo que nos seguirá dando muchas sorpresas y donde se espera que se rompa esa racha se supremacía por parte de los equipo de Monterrey. Tigres y Rayadas quienes son los clubes con más títulos de la competición.