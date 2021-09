Apoyar a Lillini será prioridad, menciona Miguel Mejía Barón

Un día después de que se confirmara su regreso a los Pumas de la Universidad, ahora para asumir la vicepresidencia deportiva, Miguel Mejía Barón compareció ante los medios de comunicación en conferencia de prensa. El también exjugador y entrenador de la escuadra auriazul compartió que esperará a ver cómo está funcionando la institución actualmente, antes de dar su opinión en cuanto a posibles mejoras. Sin embargo, reconoció que una de sus prioridades será “apoyar de una manera superlativa” al actual timonel del primer equipo, el argentino Andrés Lillini.

“Vengo con una prioridad importante que es ayudar en lo que pueda al primer equipo, quiero apoyar de una manera superlativa al director técnico, Andrés. Sin haberlo tratado pienso que ha hecho un gran trabajo y que merece continuar progresando en su carrera ahora en el primer equipo. Ese es para mí un plan y una inquietud muy fuerte”, declaró.

“Dentro de mi panorama, lo más sensato es llegar, buscar conectarme con la afición en todo sentido, buscar conectarme con los entrenadores, que afortunadamente tienen raíces universitarias y buscar cómo podemos continuar con el espíritu puma, que es darle una gran atención a los prospectos jóvenes. Eso es lo prioritario”, agregó Miguel Mejía Barón, quien no escondió su satisfacción por regresar al equipo en el que se formó como futbolista y entrenador.

“Es una gran oportunidad para mí, integrarme a la institución que me ha dado tanto, que me permitió tener una carrera académica y también involucrarme desde el inicio en este maravilloso deporte. Para mí es una gran oportunidad y un honor”, comentó al respecto.

Asimismo, el doctor se mostró despreocupado con respecto a la diferencia de presupuestos que hay entre Pumas y Tigres, la última institución en la que había trabajado.

“No me preocupa porque tengo conciencia en donde estoy y también la experiencia de donde estuve, son dos instituciones muy respetables, pero con diferentes matices y diferente manera de encarar la competencia en el futbol mexicano. Lo que pasó en Tigres ahora sí que ya pasó. El destino me está abriendo esta gran oportunidad, no puedo negar mi raíz puma”, señaló.

Pide paciencia

Finalmente, el estratega campeón con el conjunto universitario en la temporada 1990-1991, pidió la comprensión de la afición en cuanto a los resultados inmediatos. Actualmente, los Felinos marchan en la posición número 15 del Torneo Grita México 2021 con cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y cuatro derrotas después de siete fechas. Este domingo recibirán al Guadalajara en el Estadio Olímpico.

“Yo tampoco puedo, ni quiero ofrecer resultados inmediatos, porque no me gusta prometer lo que no estoy seguro de cumplir. Yo vengo a trabajar”, apuntó.

“Hay situaciones que han orillado a que el equipo haya ido perdiendo, entre comillas, valores importantes en jugadores que han sido piezas claves para el accionar del equipo en las últimas temporadas. Este es un proceso, uno tiene que pedirles calma, pedirles un poco de espacio para retomar el camino del éxito”, sentenció.

