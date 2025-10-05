3 refuerzos que apuntaban a ser figuras y han tenido un mal Apertura 2025

El Apertura 2025 está desarrollando sus actividades de la Jornada 12, y como siempre existen agradables sorpresas con figuras individuales y clubes que están peleando por competir. Mientras que del otro lado, hay refuerzos que están decepcionando-hartando a las aficiones de los distintos clubes de la Liga BBVA MX. Por ello aquí te proponemos este listado de 3 hombres que han sido decepcionantes.

Aaron Ramsey llega a Pumas

¿Quiénes son los 3 refuerzos más decepción en este Apertura 2025?

Probablemente, estos jugadores tengan un cierre fantástico de año y como siempre, el futbol traiga sus revanchas a cada uno de ellos; sin embargo, estos nombres específicos llegaron como banderas de lujo para sus clubes… y al momento solamente hay quejas.

Aaron Ramsey

Uno de los grandes nombres que trajeron al futbol mexicano fue el del galés. Aunque justamente se indicaba que sus mejores años habían pasado, su prestigio hizo que muchos pusieran de lado su inactividad en los meses recientes. Sin embargo, al momento, lejos de una buena actitud y que su familia ha sido tendencia en redes sociales… No ha pasado nada con el nacido en Caerphilly, que acumula 235 minutos, un gol y una tarjeta amarilla.

Raúl Zúñiga

Llegado de último momento para reforzar una zona del campo que le ha traído problemas a los azulcremas ante las lesiones de sus referentes como Henry Martín, las críticas comienzan a ser severas con el colombiano. Tras tener un torneo muy destacado con Xolos en el último semestre, se le percibieron cualidades para ser referente a las exigencias del club; sin embargo, muy poco y nada de su parte. En su presente Apertura 2025, ha jugado 527 minutos, dos goles y una asistencia en 10 juegos.

Anthony Martial