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15 futbolistas españoles que han jugado en México | FOTOS

Recuerda a 15 futbolistas españoles que han jugado en el futbol mexicano y la Liga BBVA MX. Desde leyendas como Emilio Butrageño y Pep Guardiola a otros menos memorables.

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