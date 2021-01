Alan Mozo ofrece disculpas a compañeros y afición de Pumas por video ingiriendo alcohol

Alan Mozo, jugador de los Pumas de la Universidad, ofreció disculpas a sus compañeros y a los aficionados del club Auriazul luego de ser captado en un restaurante ingiriendo una bebida alcohólica a pesar del confinamiento que se vive en la Ciudad de México por la pandemia del Covid-19.

A través de la cuenta de Twitter de ‘Pumas En La Piel’, Alan Mozo ofreció disculpas, asegurando que no se encontraba en estado inconveniente y que el restaurante al que asistió cumplía con todas las normas sanitarias.

“Hola, soy Alan Mozo. El motivo de este video es para hacer públicamente una disculpa a toda la afición, compañeros, club y a cada una de las personas que ha confiado en mí. El pasado viernes cometí el error de ir a comer para festejar el cumpleaños de mi mejor amigo, considerándolo una fecha importante”, confesó Mozo.

El mensaje de Alan Mozo pidiendo disculpas a la afición y #Pumas luego de sus actos. pic.twitter.com/7sLgeO3xEH — Pumas En La Piel (@PumasELP) January 26, 2021

“De verdad quiero que sepan que en ningún momento estuve en estado inconveniente a pesar de que en el video se puede apreciar que estoy ingiriendo una bebida alcohólica. Sé perfectamente que soy una figura pública, que soy un ejemplo y también sé que eso estuvo mal. También quiero contarles que la razón por la que decidí acompañar a mi amigo es que era una comida en lugar abierto, con un horario establecido, con todas las medidas de sanidad posible. Me sanitizaron a la entrada y a la salida, el uso del cubrebocas era obligatorio para ir al baño. A pesar de cada una de estas situaciones sé que me puse en riesgo, que no fue la mejor decisión asistir”, añadió Mozo.

Finalmente, Mozo aseguró que platicó con el director técnico de Pumas, asumirá las consecuentes y entrenará a tope para recuperar el nivel que lo llevó a la Selección Nacional de México.

Alan Mozo sueña con volver a la Selección

“Platiqué con Andrés (Lillini) mostrándole mi arrepentimiento ante esta situación. Se le hizo el conocimiento a este club y a parte de ahí he seguido las sanciones impuestas por el club y la Liga MX. Trabajaré para recuperar la mejor versión que me dio la oportunidad de representar y ser titular en uno de los clubes más importantes de México como lo es Pumas y de la Selección Nacional de México”, añadió el canterano universitario.