Alejandro Mayorga pide más paciencia para canteranos de Chivas

Durante el último año, Alejandro Mayorga defendió la camiseta de Pumas y, hace dos, la de Necaxa; sin embargo, hoy está de vuelta en el equipo con el que se formó como futbolista y debutó profesionalmente: el Guadalajara.

Desde su regreso a la Perla Tapatía, ‘Mayo’ se ha adueñado de la banda izquierda y, ya en calidad de titular, transparenta su visión en torno al proceso que los canteranos rojiblancos deben enfrentar para consolidarse en el club más popular de México.

“Me gustaría que, sobre todo a los más jóvenes que vienen de abajo para arriba, se les tuviera mayor paciencia. La realidad es que jugar en Primera División no es fácil y son muchos factores. Entiendo que es un equipo grande y que se le exige como tal, pero a veces se vive un proceso que me gustaría la gente entendiera un poco más, aunque es algo que nosotros también tenemos que saber manejar”, dijo, en conferencia de prensa virtual.

El zaguero, cuyo andar por el máximo circuito se volvió constante en su paso por Ciudad Universitaria, habló, por primera vez, sobre las diferencias que encuentra entre el jugador que es hoy y el que era antes de dejar Verde Valle por segunda ocasión.

“Este año que me tocó salir, me ayudó a crecer en mi confianza, futbolísticamente y en muchos sentidos. Es eso, las ganas de querer trascender es lo que a mí me ha sacado adelante”, señaló.

En concordancia con lo anterior, Mayorga manifestó que, para un futbolista, no necesariamente es negativo salir del club en el que comenzó y, en ese sentido, reveló qué metas se ha trazado para su actual estadía en la capital de Jalisco.

“Mis principales objetivos en Chivas son seguir como titular, consolidarme y buscar un campeonato. Yo pienso que nuestro margen de error, por el equipo que es, es muy pequeño. No es conveniente exponer a los jugadores tan jóvenes de primera instancia, no quemarlos a la primera, hay que trabajarlos, es llevar un proceso y no está mal salir a otro equipo a demostrar tu nivel, es una forma de crecer”, comentó.

Alejandro Mayorga ha tenido la confianza de Vucetich



La confianza que Víctor Manuel Vucetich le ha brindado en el Rebaño ha significado la suplencia de Miguel Ponce, un elemento que acumulaba varios años como un habitual en el once inicial de los entrenadores en turno.

“Yo sabía que regresar a Chivas era un gran reto, porque Ponce venía de hacer muy buenos torneos. Yo lo conozco como jugador y como persona, sabía que no iba a ser fácil y que la tercera era la vencida. Yo no estoy compitiendo contra él, la competencia son los otros equipos. Es bonito tener compañeros que te hacen crecer, porque muchos imaginarían que hay una rivalidad enorme, cuando no la hay. Es una persona con mucha trayectoria y conocimiento y eso a mí me ayuda, me aconseja y qué mejor que aprenderle a tipos como él, que han hecho una gran carrera”, finalizó.