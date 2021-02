¿En el olvido? En Pumas no ven partido ante León como una revancha

Para el volante de los Pumas Juan Iturbe enfrentar al actual campeón del futbol mexicano, Los Esmeraldas de León, no significa una revancha de La Final del Guard1anes 2020, pero sí, un partido determinante para las aspiraciones que tiene el conjunto universitario en el Torneo.

“No lo veo como una revancha sino como un partido de liga, a nosotros nos urge poder sumar, si llegamos a no sumar el domingo se nos va a complicar mucho, no creo que sea una revancha sino un partido muy importante para nosotros, sabemos la importancia que tiene León y yo tampoco vienen bien, pero nosotros tenemos que hacer valer la localía y demostrarlo, sacando a flote estos malos momentos que estamos pasando, porque sinceramente no merecemos estar ahí, hemos trabajado de una manera muy intensa y lastimosamente en el partido no nos están saliendo, son cosas que debemos de corregir”, aseguró Iturbe.

El equipo dirigido Andrés Lillini sabe de la importancia de sacar los tres puntos en casa y son consientes que obtener la victoria ante el actual campeón del balompié azteca es un embión anímico para el equipo.

Pumas, urgido de puntos en el Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX

“Sabemos de la importancia que tiene el partido contra León, es liga, son tres puntos, para nosotros van a ser muy valiosos, nosotros el domingo tenemos que salir a ganar porque como te digo tenemos que sumar, nosotros deberíamos estar entre los primeros ocho porque tenemos la capacidad de los jugadores para poder hacerlo; yo creo que el partido contra León va a ser muy importante y sería bueno poder despegar contra un grandísimo equipo como es León, y sabemos que ellos no están pasando por un buen momento, solo los grandes realizan y van para adelante para poder sacar adelante esta situación mala que nos toca mañana”, finalizó el atacante paraguayo.

Pumas se encuentra, de momento, fuera de zona de clasificación, son el lugar 13 del Torneo Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX, producto de 1 victoria, 2 empates y 3 derrotas y buscan volver a la senda del tirunfo este domingo cuando reciban a los esmeraldas en Ciudad Universitaria.