América decidió lo que pasará con Roger Martínez

El delantero Roger Martínez está prácticamente descartado en las Águilas del América, escuadra que arrancará su participación en el torneo Guard1anes 2021 este sábado.

América tiene los derechos contractuales con el jugador nacido en Cartagena, Colombia, pero no entra en planes del cuadro capitalino. Ese descarte ocurrió desde que Miguel Herrera era el timonel del equipo. Ahora con Santiago Solari, han reiterado que Roger no continuará, tomando dos alternativas:

1.- América podría rescindir el contrato de Roger Martínez, motivo por el cual el futbolista sudamericano quedará en libertad y podrá negociar con algún club.

Así América no obtendría ninguna ganancia por el costo del jugador, pero liberarían un espacio que es necesario en el cuadro azulcrema, que a estas alturas es lo que más le interesa al cuadro de Coapa.

El equipo que lo quisiera tendría que llegar solo a un acuerdo salarial, pero no tendrían que pagarle al Ame por los servicios del jugador que arribó en el verano del 2018.

2.- La otra opción de Roger Martínez, que no es alentadora, es que pertenezca al club, pero que no sea registrado por lo que no tendría ni la mínima posibilidad de ver actividad. Estaría tan solo entrenando y manteniendo la forma física hasta que puedan arreglar su situación.

















Los números de Roger Martínez con el América

El equipo América ha contado con Roger Martínez desde el verano del 2018, cuando lo contrataron procedente del Villarreal de España.

Desde entonces,Roger Martínez ha jugado en 82 ocasiones en los que ha marcado 18 goles y puso 12 asistencias.

Roger Martínez mostró en algunos momentos calidad como jugador, sin embargo, bajones de juego y diferencias lo han alejado de las canchas.

Roger Martínez pudo jugar en la MLS desde febrero del 2020

El delantero colombiano Roger Martínez acarrea más de un año de estar prácticamente borrado del América, por lo que fue hace casi un año, cuando negoció con equipos de la MLS. Entre estas escuadras están el Inter de Miami, que de acuerdo a reportes se negó a sumar al jugador por las altísimas exigencias.

Roger buscaba llevarse la suma de 5.2 millones de dólares por año y libres de impuestos, una cifra alta para un futbolista como Martínez.

El acuerdo con escuadras de la MLS simplemente no trascendió y el colombiano se mantuvo todo el 2020 con el América.