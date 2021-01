Hay cosas en el América que no se las puedo contar: Solari

Santiago Solari tuvo su primera conferencia de prensa como Director T´écnico de las Águilas del América, en donde aceptó que sabe de la presión que tendrá como entrenador del equipo más ganador de México y reveló que hay detalles en la intimidad Azulcrema que no pueden ser revelados al público.

“Tenemos yo como mi cuerpo técnico una gran ilusión por este año y por este momento y por el campeonato con el América, un equipo histórico y sus objetivos van ligados a su historia para ganar siempre. Me gustan los equipos protagonistas, que son intensos que nunca se rinden y por supuesto, para lograr eso hay que trabajar mucho. Me he presentado con ellos y parte del cuerpo técnico también, todo muy bien, pero hay cosas que pertenecen a la intimidad y no se las puedo contar”, reveló Solari en conferencia de prensa.

Respecto a la presión que vivirá con el conjunto Azulcrema, Solari aceptó que le pone buena cara a ese factor.

“Nos gusta competir, no podemos vivir sin presión. Los jugadores de este club acostumbrados al nivel de exigencia, este club es lo mismo para ellos, donde los jugadores se crece. Respecto al pasado y futuro, el pasado hay que tenerlo siempre presente porque se aprende mucho del pasado y hay que respetar el pasado, siempre hay que estar pendiente de hacerlo mejor en el presente, enfocados en el futuro, no perder de vista el futuro que es donde están los títulos que tenemos que conseguir pero también donde está el futuro de muchos jugadores, un club como el América espera que sean realidades, hay que enfocarse”, añadió Solari.

En cuanto al sistema de juego que adopatará el América bajo su mandato, no quiso dar mayores pistas pero aseguró que el equipo será protagonista.

“Los sistemas siempre están al servicio de una manera de jugar o de los objetivos que no tiene un equipo, en América, los objetivos son competir para ganar siempre, el equipo tiene que ser protagonista y para ser protagonista tiene que hacer un montón de cosas y no necesariamente pasa por un sistema, los sistemas pueden modificarse de acuerdo a los jugadores que estén disponibles su momento, a veces al rival, a veces solamente la temporada. Me gusta ser flexible con los sistemas y hay veces que lo determinan los jugadores que tiene cada equipo”, insitió Solari.

Solari reconoció a Leo Beenhakker como una leyenda

Solari aprovechó para hablar de Beenhakker, un personaje del futbol que marcó historia en el América por la forma espectacular en la que llegó a jugar el equipo.

“Beenhakker es un hito del fútbol y ha sabido adaptarse al fútbol europeo y el mexicano, es un coloso cultural y refleja digamos de alguna manera el fútbol, esa riqueza cultural que tiene el país, por eso, el fútbol mexicano es conocedor de su riqueza y diversidad, la geografía, a la altura, jugar en el llano, al clima que es tan diverso a lo largo y ancho del país, que son cambiantes, ojalá que nosotros podamos con el equipo ver un América tan bueno como aquel”, expresó Solari.

Respecto a la forma que se dio su acercamiento Santiago Baños, Solari aseguró que todo se dio en los mejores términos

“Ha sido un acercamiento profesional, transparente, rápido y eficaz y que refleja cómo funciona esta institución. Es emocionarse con un proyecto, con un club de esta envergadura y con los objetivos que tiene, no solamente son deportivos, porque no es que solamente que vaya a competir para ganar, sino que tenemos que acompañar todo eso con una serie de valores que son los que hacen grandes a estas instituciones y te ayudan a ganar con humildad, sacrificio, solidaridad, generosidad y agradecimiento. Intentaré poner mi grano de arena y mi experiencia para ayudar al América a se un poquitito más grande”, sentenció Solari.

🔴 EN VIVO: Santiago Solari - Conferencia de prensa

➡️ https://t.co/xnd69xQTcG

🔸#SOMOSAMÉRICA 🔹 — Club América (@ClubAmerica) January 2, 2021

De la plantilla en general y de elementos que aún tienen futuro incierto en el América como Roger Martínez y Andrés Ibargüen, Solari prefirió no indagar demasiado.

“No me voy a expresar con respecto a ningún jugador en particular ni a dar nombres propios. Primero porque no es habitual en mí porque lo importante es cada jugador, todos son importantes, apenas los conozco y no puedo entrar en detalles y en profundidad y no voy a dar opiniones individuales. Siento no poder responderte esa pregunta (sobre Roger e Ibargüen) porque todavía tenemos que profundizar sobre ese tema, es el primer día y la presentación, así que más adelante podemos hablar acerca de ellos u otros jugadores”, puntualizó Santiago Solari.