En América están ‘a muerte’ con Santiago Solari

El gran ambiente en el América se refleja con el buen torneo que llevan en este Guardianes 2021. Los jugadores se muestran contentos con el trato del técnico Santiago Solari, quien los ha potencializado en su juego.

Tal es el caso de Mauro Lainez, el mediocampista mexicano que también llegó a las Águilas este semestre y que ha dado resultados, en parte, por la excelente gestión del estratega argentino.

“Es una persona respetuosa, paciente, te dice las cosas hablando de buena manera. Si cometiste un error, dice cómo lo puedes corregir. Es muy humano, te da esa capacidad de explicarte y ayudarte a mejorar tu rendimiento. Al ser ese tipo de persona, estás con él a muerte”, comentó Lainez en conferencia de prensa de este viernes.

No siente presión por la carrera de su hermano

Tras el empate que tuvo el América ante Cruz Azul en el Clásico Joven, los azulcremas se mantienen en el segundo puesto de la tabla de la LIGA BBVA MX. Sin embargo, para el volante mexicano, no hay un máximo favorito entre estos dos equipos.

“Eso se lo voy a dejar a la gente, nosotros vamos a tratar de hacer las cosas bien y luchar por un título. Siempre es bueno tener los pies en la tierra, humildad e ir partido a partido. Lo he dicho, estoy en el mejor equipo de México y las cosas se irán dando cuando entremos a la fase final”, apuntó.

En dicho encuentro de la Jornada 15, Mauro Lainez fue señalado por un sector de la afición, tras dos jugadas puntuales que pudieron cambiar el rumbo del partido.

“Es futbol, son cosas que pasan, todos cometemos errores en esta vida y el que no, que me lo diga para hacerle un altar o algo. Mis compañeros y el cuerpo técnico me arroparon de buena manera, siempre busco ayudar al equipo y nunca trato de perjudicar. De los errores se aprende”, aseguró el atacante.

Sobre el tema de las comparaciones con su hermano Diego Lainez, quien dejó una gran huella por su talento que lo llevó al futbol europeo, esto respondió el jugador mexicano.

“Muy tranquilo, no me genera presión. Mi hermano hizo su carrera, yo la mía, es un placer que hablen bien de él, yo igual tengo que hacer lo mismo. Las comparaciones siempre van a existir, pero yo tengo que construir mi propia historia en el Club América”, sentenció.

Así, las Águilas se preparan para su duelo de la Jornada 16 en su visita al Toluca de este próximo domingo.