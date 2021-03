América no es la peor pesadilla de Chivas: Isaac Brizuela

“La peor de tus pesadillas” fue parte del título de un video que publicó el Club América en redes sociales tras las declaraciones de Antonio Briseño. El jugador de Chivas dijo en conferencia de prensa que los azulcrema no tenían identidad. Tras la publicación de las Águilas, Isaac Brizuela, futbolista del Guadalajara negó que dicha afirmación sea verdad y de paso les recordó la eliminación de la liguilla del Guardianes 2020.

“Me han tocado muchos clásicos y me ha tocado estar en término medio en cuanto a victorias y derrotas. Nos eliminan en las primeras liguillas que me tocó jugar en Chivas, pero después en los siguientes torneos nos toca eliminarlos o ganarles, ha tocado estar parejo. No considero que sea la peor pesadilla el América para Chivas” dijo el Conejo Brizuela en conferencia virtual desde el estadio rojiblanco.

Brizuela es de los que más tiempo lleva vistiendo la casaca rojiblanca del actual plantel. En diciembre cumplió 6 años de su llegada al Rebaño Sagrado y por lo mismo conoce la famosa “identidad de Chivas” que presumió el Pollo Briseño en su polémica rueda de prensa.

Debemos defender el hecho de ser puro mexicanos en Chivas

“Muchos nos dicen ‘ya basta decir que son solo mexicanos, esa es su respuesta a todas las preguntas que les hacemos’, pero como nación debemos defender ese sello y saber que jugar en tu país, Chivas y representar muchos mexicanos te debe llenar de orgullo y saber que vas a otro país, Estados Unidos, y tienes mucha afición apoyándote y alentándote, habla de esa grandeza” reflexionó el mediocampista azteca.

Este domingo, Isaac Brizuela, estará jugando su Clásico Nacional número 20. Tiene un saldo de seis victorias, cinco empates y ocho derrotas incluyendo Copa, Liga y Liguilla. Tiene dos goles anotados ante los de Coapa, ambos en 2016 en la goleada por 0-3 que Guadalajara le regaló al América en su centenario, uno de los mejores partidos que Cone ha disputado en su carrera.

