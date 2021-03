América no espanta a nadie: Pollo Briseño calienta el Clásico Nacional

Se calienta el Clásico de Clásicos del futbol mexicano. A pesar de que las Aguilas del América se ubiquen en una mejor posición en la Tabla y cuenten con un título más en su historia, Antonio Briseño fue tajante y dejó en claro que equipo es el mas grande del futbol mexicano.

“Por títulos no se puede ver si un equipo es más grande que otro, si tu pones a los 4 mas grandes, Pumas esta ahí y hay equipos que tienen más títulos que ellos. “Nosotros tenemos una identidad, tenemos algo que nadie lo hace y que en México no existe, jugamos con puros mexicanos, tener la grandeza de ser el equipo de los que más títulos tiene, que más afición tiene, que más playeras vende, y que tiene una identidad que juega con puros mexicanos eso es mucho más grande que un título más”, aseguró Briseño en conferencia de Prensa.

El zaguero de las Chivas no se guardó nada y sin temor alguno expresó que el América no espanta a nadie, aunque tengan mas victorias en el Torneo.

“América no espanta a nadie, en el sentido de que vienen ganando, mira para empezar yo no le tengo miedo a nada, lo único que tengo es respeto por la muerte, pero de tenerle miedo a algo ni a él ni América ni a ningún otro equipo, al final son partidos de fútbol nada, si han ganado pero nosotros tenemos l capacidad de revertir la situación. pero el canal de cuentas es un clásico, las estadísticas son aparte”.

Ademàs en Chivas queda claro que lo sucedido en el clásico pasado cuando Oribe Peralta intercambio la camiseta con los jugadores del América no se puede volver a repetir.

“Lo de Oribe nos dejó una lección, que no se tiene que volver a repetir, con el América no se intercambian camisetas, aunque sean tus amigos o ex compañeros pero en ese momento son tus rivales, nosotros debemos de respetar mucho a la afición, ellos ( la afición) lo viven con una pasión extra, nosotros somos el reflejo de esa afición, ella nos transmite lo que tenemos que meterle al campo y nosotros transmitimos confianza, garra, lucha, amor por la camiseta, creo que eso nos dejó una lección muy buena”.

